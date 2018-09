Leserbrief Auf dem Prüfstand Irène Eggimann, Andwil

Indien: Ikea eröffnet die erste Niederlassung. 100 Millionen Euro Investition. Es folgen weitere Niederlassungen. England: 26 Milliarden Franken für den Bau eines Nuklearreaktors. Weitere im Bau oder Planung auf der ganzen Welt. Gleiche Summen stattdessen für Menschen in Not und Armut. Oder für den Schutz der Natur und Tierwelt. Oder zur Förderung und Entwicklung der Solarenergie. Was davon ist wirklich «not-wendig»?