Leserbrief Auch Motoren können dröhnen Leiser rollen die Reifen, Ausgabe vom 31. August Werner Huser, Müllheim Dorf

In dieser Zeitung wurde letzthin das Thema Strassenlärm angestossen. Vor allem von leiseren Reifen war die Rede. Der Motorenlärm wurde nur am Rande erwähnt. Dabei gibt es auch hier einen Grund, dies zu beanstanden. Zum Beispiel Autofahrer, die ihre Motoren unnötig hochdrehen lassen. Zu dieser Kategorie gehören auch gewisse Motorräder. Auch hier müssen längst nicht alle in den gleichen «Auspuff»-Topf geworfen werden. Vielleicht können es knatternde Oldtimer sein. Wenn diese den Motor starten, kann es sich anhören, als ob ein Gewitter aufzöge.

Eine Zeitlang dröhnten immer zwei Rollerfahrer vorbei, die man bis zum nächsten Nachbardorf noch hörte, bis sie hoffentlich aus dem Verkehr gezogen wurden. Im «Beobachter» war zu lesen, dass es Töffs gibt, die mittels Knopfdruck am Lenker einstellen können, wie viel Lärm der Motor erzeugt. Schliesslich soll ein Fahrzeug nicht zum Krachmachen gelenkt werden, nur um die Mitmenschen zu verärgern.