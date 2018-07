Leserbrief Auch an das Wohl anderer denken Ein Leserbrief zu den Flüchtlingen

Drei von vier Flüchtlingen, die in der Schweiz einreisen, tragen keinen Pass auf sich. Das ist heute so, war vor 25 Jahren schon so und wird auch in Zukunft so sein. Da ich ab 1991 bei der Schweizer Grenzwache gearbeitet habe, weiss ich, wovon ich schreibe. Es gibt einige wenige, die auch schon in ihrem Heimatland keinen Pass besassen. Das ist sicherlich richtig.

Die meisten, die auch ich erlebte, warfen ihren Pass vor dem Grenzübergang weg, um eine grössere Chance zu haben, bleiben zu können. Denn die meisten kommen als sogenannte «Wirtschaftsflüchtlinge» zu uns. Nur was heisst das genau? In Ländern, in denen auch in der Schweiz beheimatete Firmen angesiedelt sind, werden die grundlegenden Menschen- und Arbeitsrechte, wie wir sie bei uns kennen, mit Füssen getreten. So ist es nicht verwunderlich, dass viele Menschen ohne Pass einreisen. Ich würde genau das gleiche versuchen. Hören wir also auf, uns über die Asylbewerber aufzuregen. Besser würden wir uns selber an der Nase nehmen und schauen, dass die Rechte der «Kommenden» auch von Firmen die ihren Sitz in der Schweiz haben, geachtet würden. Statt die Grossfirmen die sich bei uns niederlassen wollen, kniend zu bitten hierher zu ziehen, müssten wir diese zuerst «durchleuchten», wie diese in anderen Ländern «wirtschaften». Das zu Gunsten von Menschen, die sich dann nicht Gedanken machen müssten, in ein anderes Land zu ziehen. Alles andere ist eine Unterstützung zur Illegalität. Statt nur an unser Wohl zu denken, sollten wir auch an das Wohl anderer denken.

Martin Iten-Iten, Alosen