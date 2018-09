Leserbrief Am Rhein hören die Probleme nie auf Max Matt, Altstätten

Was auch immer unter Rhesi verstanden wird, die Renaturierung des Rheins spielt auf Biegen und Brechen mit. Was 1967 der Oberingenieur H. Bertschinger, Rorschach, in einer Jubiläumsschrift zu den Problemen am Rhein schrieb, ist heute aktueller denn je. «Der Kampf mit dem Rhein wird nie abbrechen und immer neue Probleme stellen, die irgendwie gelöst werden müssen.»

Nach einer Wassertabelle führt der Rhein im Minimum 33 Kubikmeter Wasser pro Sekunde bis maximal etwa 3500 Kubikmeter pro Sekunde. Mit Rhesi wird die mögliche maximale Abflussmenge erhöht. Heute ist das Mittelgerinne von Oberriet bis zum Bodensee das ganze Jahr mit Wasser überflutet. Nach der Renaturierung werden dem Wasser die Innenwuhren nicht mehr im Wege stehen. Wasser wird auf einer mehr als doppelten Breite des heutigen Mittelgerinnes frei fliessen können. Wird das zum Beispiel den Fischen guttun, würde der Rhein einige Wochen nur eine minimale Wassermenge führen? Bleibt es dann bei einem lebendigen Rhein oder wird der Rhein bei jedem Niedrigwasser zum toten Fluss?

Mit der Ausdehnung für das Wasser, mit der kompletten Renaturierung und mit dem zu geringen Gefälle von Oberriet bis zum Bodensee werden die Probleme am Rhein nicht kleiner. Was wird klugerweise mit dem ganzen Geschiebe gemacht, wenn die Schubkraft bis zum Bodensee fehlt? Eine Lösung muss rasch her, sonst kann man gleich mit einer neuen Rheinregulierung beginnen. Eine letzte Frage bleibt, wer trägt eigentlich heute für Rhesi inklusive Renaturierung von A bis Z die volle Verantwortung? Später sind die Rollen klar verteilt, die Verantwortung liegt dann bei der Politik. Die Flussbauingenieure haben noch viel zu tun, bevor das Rhesi-Projekt der St.Galler Regierung unterbreitet werden kann.