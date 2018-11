Leserbrief Alles elektronisch? Bargeldzahlungen unter Druck, Ausgabe vom 19. November. Richard Sieber, Rheineck

Am liebsten wäre es den Steuerämtern, wenn alle Geldzahlungen immer elektronisch abgewickelt würden. Dann könnten alle Zahlungen mit dem geeigneten Programm viel besser überprüft werden.

Komisch nur: Wenn es um die Überprüfung einiger weniger möglicher Sozialhilfebetrüger geht, dann kämpften viele Politiker heftig dagegen. Wenn es aber um die Überwachung aller Bürger und deren Zahlungen zwischen in- und ausländischen Konten geht, dann ist es auch für linke Parteien doch völlig normal, dass die Daten eingesehen und auch ins Ausland geschickt werden können. In Schweden müssen jetzt die Opfergelder in der Kirche mit der Karte bezahlt werden. Bitte, liebe Kirchenorganisationen, macht euren Einfluss jetzt endlich geltend, denn viele ältere Menschen machen da nicht mit!