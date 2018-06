Leserbrief Alles andere als ein gemässigter Linker Zu den Gemeinderatswahlen in Baar Felix Zweifel, Allenwinden

Der Baarer Gemeinderatskandidat Zari Dzaferi von der SP stellt sich selbst gerne als moderaten Linken, ja fast schon als Mittepolitiker dar. Auf seiner Website ist etwa zu lesen, dass er sich für einen Ausgleich zwischen Links und Rechts, zwischen Konservativ und Modern sowie zwischen Jung und Alt einsetzt. Das sind alles blosse Floskeln. Zari Dzaferi befürwortete und unterstützte in den vergangenen Jahren nämlich aktiv sämtliche wirtschaftsfeindlichen Initiativen (Erbschaftssteuer, 6 Wochen Ferien, 1 zu 12, bedingungsloses Grundeinkommen) der Linksparteien.

Ebenso unterstellte er dem aktuellen Gemeinderat in einem Leserbrief im letzten November aufgrund der teils vorhandenen Verflechtungen mit dem regionalen Gewerbe pauschale Befangenheit. Damit torpedierte Dzaferi das über Jahrzehnte bewährte Schweizer Milizsystem. Zari Dzaferi ist also alles andere als ein gemässigter Linker. Glücklicherweise stellen sich am 7. Oktober 2018 aber auch Personen zur Wahl in den Baarer Gemeinderat, welche sich in der realen Marktwirtschaft bewiesen haben. Sie sichern in ihren angestammten Berufen Arbeitsplätze und sorgen für wirtschaftliche Prosperität. Von diesen Erfahrungen können die Angestellten der Gemeindeverwaltung profitieren.

Ich wähle bürgerliche Kandidaten in den Gemeinderat, für die neu zu besetzenden Sitze insbesondere Oliver Wandfluh und Max Colpi, welche sich in der Privatwirtschaft bewährt haben. Sie setzen sich für eine Gemeinde Baar ein, in welcher die Wirtschaft und nicht der Staat wächst.

