Leserbrief Aktive Klimapolitik Zum Fischsterben

Fische reagieren sehr sensibel auf Wasserqualität und -temperatur. Das heisse Wetter, ausgetrocknete Bäche, kleine Flüsse mit sehr wenig Wasser, das warme Wasser in den Flüssen – all das setzt unseren Fischen stark zu. Am Rhein zwischen Bodensee und Schaffhausen hat schon ein grösseres Fischsterben eingesetzt. Laut dem Fischereiverband wurden allein an einem Wochenende rund tausend Kilogramm toter Fische eingesammelt. In anderen Gewässern dürfte es nicht besser aussehen. Besonders die kälteliebenden Äschen leiden sehr unter der Hitze; Wassertemperaturen über 23 Grad sind für sie lebensbedrohlich. Wir Grünen setzen uns für eine aktive Klimapolitik ein. Damit unsere Fische in unseren Seen und Flüssen überhaupt eine Überlebenschance haben.

Christina Gut, Kantonsratskandidatin Alternative – die Grünen, Zug