Leserbrief Abstimmungsbroschüre ist inakzeptabel Anita Mannhart, St.Gallen

Die neue Abstimmungsbroschüre ist eine schlichte Frechheit. Sie verfehlt den Zweck einer guten Information. Zum einen sind die Themata so verzettelt, dass einem die Lust vergeht, sich damit auseinanderzusetzen. Auf einer Doppelseite wird in Kürze die Vorlage präsentiert, Einzelheiten dazu findet man andernorts. Die Empfehlungen von Bundesrat und Parlament sind in eher manipulativer Art und Weise dargestellt, ihre Argumente übersieht man nicht.

Mich persönlich interessieren die Argumente von Bundesrat und Parlament erst in zweiter Linie. Bundesrat und Parlament, die uns vor jeder Wahl grossmundig Versprechungen machen, um nach den Wahlen wie üblich mehrheitlich nur ihre eigenen Gärtchen zu pflegen. Die Argumente des jeweiligen Initiativkommitees sucht man entweder vergebens oder findet sie gar nicht und wenn, dann nur marginal oder als Internet-Link. Kurz, die abgespeckte Broschüre ist nicht zu akzeptieren.

Der Anteil an älterer Bevölkerung in unserer Gesellschaft überwiegt, wird zusehends übergangen und für die Ignoranten in Bern scheint sie überhaupt nicht mehr zu existieren. Warum muss man überhaupt zuerst ins Internet suchen gehen, bis man die ausführlicheren Argumente der Initianten findet? Viele ältere Leute haben nämlich gar keinen Computer.

Warum sich der Gesetzestext farblich kaum mehr von den übrigen Seiten abhebt, ist nicht nachzuvollziehen. Der gehört farblich abgegrenzt wirklich an den Schluss, er interessiert nur einen kleinen Anteil der Bevölkerung, diejenigen, die sich in juristischem Kauderwelsch auskennen. (Info aus Bern: für die kommende Abstimmung ändert sich nichts. Ist schon bereit.)