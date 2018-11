Kommentar Infrastrukturprojekte: Verzögerungen als Chance Geplant wird die autofreie Bahnhofstrasse in der Stadt Luzern schon lange. Nun kommt es zu Verzögerungen. Das ist peinlich – schafft aber Zeit, um stabile Lösungen zu erarbeiten. Jérôme Martinu

Jérôme Martinu, Chefredaktor der Luzerner Zeitung.

Während der Kanton Luzern nur mit Hängen und Würgen ein rechtskonformes Budget erstellen kann, steht es um die finanzielle Gesundheit der Gemeinden grossmehrheitlich ordentlich. Kein Wunder, wehrt man sich von Adligenswil bis Zell vehement via Gemeindeverband, um in der vom Kanton geplanten Aufgaben- und Finanzreform nicht übermässig an die Kandare genommen zu werden. Denn viele Gemeinden haben Nachholbedarf, sie brauchen das Geld.

In der Stadt Luzern heisst das: Es wird wieder millionenschwer investiert. Zum Beispiel in einen Grundstückkauf für 25 Millionen Franken an der Industriestrasse (überraschend!), in Schulhaussanierungen (endlich mit Tempo), in Kulturinstitutionen (gar dort, wo Subventionen lange kategorisch ausgeschlossen wurden). Oder auch in ein unterirdisches Veloparking: Platz für 1100 Velos, mit Kosten für Planung und Bau von 13,4 Millionen Franken. Ein üppiger Invest, der hier im Zuge der Neugestaltung Bahnhofstrasse an der Reuss für 6,8 Millionen gemacht werden soll.

Damit sind wir beim Thema Verzögerungen: Geplant wird die autofreie Bahnhofstrasse schon seit der Abstimmung von 2013. Doch nun braucht es einen Nachtragskredit. Grund: Komplexität unterschätzt. Es dauert statt bis 2019 sicher bis 2023. Das ist dann doch etwas peinlich – so wie bei den Inseli-Carparkplätzen. Ganz und gar ohne Plan für Alternativen setzte sich der Stadtrat für deren Aufhebung ein und sprach nach dem Ja an der Urne 2017 davon, bis 2019 die Stellplätze zu entfernen. Aber auch auf dem Inseli dauert’s nun bis 2023 – wobei die Verschiebung hier richtig ist. Denn so wird der ordnungspolitische Sündenfall wenigstens entschärft. Die Verzögerung schafft Zeit, um stabile Lösungen zu erarbeiten.