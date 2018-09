Überaltert? Überalterung gibt es nicht, das ist ein Unwort. Ein langes und erfülltes Leben zu haben, ist keine Krankheit. Jérôme Martinu, Chefredaktor

Chefredaktor Jérôme Martinu

Wann ist man eigentlich alt? Klar, das ist eine Frage der Perspektive. Für einen Vierjährigen ist die Grossmutter natürlich alt.Nach der Anzahl Jahre gefragt, ist das Alter seiner «Nonna» für den Knirps aber scheinbar doch sehr abstrakt: «27 bist du! Das ist alt!» Darf man überhaupt noch «alt» sagen? Es ist fast ein bisschen zu einem Unwort geworden. Lieber spricht man von «reifen Menschen», «Silver Surfern», «Golden Agers».

Das Pensionierungsalter markiert längst keine harte Grenze mehr. Seniorinnen und Senioren bleiben länger fit, die Lebenserwartung in der Schweiz ist markant gestiegen. Insbesondere die Männer haben aufgeholt: Lag die Lebenserwartung 1991 noch bei 74,1 Jahren, steht sie heute bei 81,5. Bei den Frauen ist sie in dieser Zeit von 81,2 auf 85,3 Jahre geklettert. Heisst: Die Bevölkerung wird insgesamt älter. Im Kanton Luzern etwa steigt in den Szenarien zum Bevölkerungswachstum der Anteil der Hochbetagten (über 85-jährig) bist 2045 überdurchschnittlich – mit entsprechenden Folgen bei den Kosten für die Betreuung. Ob das für die Gemeinden ein Problem sei, so die Frage diese Woche in einer Debattierrunde an der Tagung «Wirkungsvolle Luzerner Sozialpolitik». «Ältere Menschen haben in ihrem Leben sehr viel geleistet für uns. Ich habe Mühe damit, wenn man auf diesen Kosten herumhackt», machte die Menznauer Sozialvorsteherin und Kantonsrätin Helen Schurtenberger (FDP) klar. Sie hat recht.

Unsere Gesellschaft darf sich eine zuverlässige Altenbetreuung leisten. Im Wissen darum, dass der wachsende Anteil alter Menschen auch neue Finanzierungslösungen braucht. Und wissen muss man auch: «Überalterung» ist ein Unwort. Das gibt es nicht. Denn ein langes und erfülltes Leben zu haben, das ist keine Krankheit.