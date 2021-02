In Vernehmlassung St.Galler Regierung nimmt Hochwasserschutzprojekt Rhesi in Richtplan auf Mit dem Projekt Rhesi möchten Österreich und die Schweiz einen besseren Hochwasserschutz am Alpenrhein sicherstellen. Jetzt hat die St.Galler Regierung das Projekt in den Richtplan aufgenommen. Dieser geht nun in die Vernehmlassung.

Der Rhein tritt über die Ufer, wie hier im Juli 2016 bei Diepoldsau. Bild: PD

(SK/dar) Die St.Galler Regierung nimmt das Hochwasserschutzprojekt am Alpenrhein (Rhesi) in den Richtplan auf, wie die Staatskanzlei per Communiqué mitteilt. Damit werden die wichtigsten Eckwerte des Projekts behördenverbindlich festgelegt. Ein wichtiges Element sei die Raumsicherung, schreibt die Regierung.

«Für einen besseren Hochwasserschutz muss die Abflusskapazität auf ein 300-jährliches Hochwasser erhöht werden. Der dafür nötige Platz wird im Richtplan aufgenommen.»

Das Projekt Rhesi (Rhein – Erholung und Sicherheit) will den Hochwasserschutz im Rheintal verbessern. Nachdem das generelle Projekt «Hochwasserschutz Alpenrhein – Internationale Strecke» vorliegt, ist die Grundlage für die Aufnahme in den kantonalen Richtplan geschaffen. Die Untersuchungen und Planarbeiten für ein umfassendes Hochwasserschutzprojekt Alpenrhein auf der internationalen Strecke (Illmündung bis Bodensee) hat die Gemeinsame Rheinkommission (GRK) der Internationalen Rheinregulierung (IRR) im Auftrag der Republik Österreich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft veranlasst.

Bestehende Abbau- und Deponiestandorte nutzen

Des Weiteren wird ein Abbaustandort erweitert und zwei weitere als Deponiestandorte aufgenommen. So soll der Schollberg in Wartau, in dem seit über hundert Jahren Gestein abgebaut wird, in Richtung Südwesten verlängert werden. Die zwei Abbaustandorte Unteregg in Eschenbach und Täschen in Waldkirch werden zusätzlich auch als Deponiestandorte aufgenommen.

Die drei Deponien Sittewald in Amden, Thurhof in Oberbüren und St.Dionys in Rapperswil-Jona werden im Richtplan festgesetzt. Die beiden Deponiestandorte Burgau in Flawil und Feld in Rüthi haben das Ende ihrer Betriebsdauer erreicht und werden aus dem Richtplan entlassen.

Siedlungsgebiet entwickeln

Auch sieht der Richtplan vor, das Ego-Kiefer-Areal in Altstätten «für personenintensive Nutzungen» zu nutzen. Die Lage eigne sich dafür sehr gut, schreibt die Staatskanzlei. Es wird deshalb in die Liste der für die Standortvermarktung vorgesehenen Standorte aufgenommen. In Goldach werden die Standorte Seegarten und Rietli aus der Liste der zur Standortaufbereitung vorgesehenen Wirtschaftsstandorte entfernt. Für beide Standorte sieht die Gemeinde im kommunalen Richtplan andere Nutzungen vor.