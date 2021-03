SALZKORN Sind Keller-Sutter und Paul Rechsteiner in der Krise? Eigentlich reicht SP-Ständerat Rechsteiner in Bern nie einen Vorstoss ein. Er hat direkte Drähte in den Bundesrat. Doch plötzlich ist alles anders.

Corinne Bromundt

Parlamentarische Vorstösse sind Instrumente für Anfänger. Gestandene Politfüchse wie Paul Rechsteiner (68), die seit 35 Jahren im Bundeshaus sitzen, haben derlei Einlagen, die nur dazu dienen, etwas Aufmerksamkeit zu erzeugen, nicht mehr nötig.

Will Rechsteiner den Lauf der Dinge beeinflussen, dann ruft er Genosse Berset an und sagt ihm, was er zu tun hat. Kurz sind die Wege bekanntlich auch zu Karin Keller-Sutter, seiner guten Freundin aus gemeinsamen Ständeratszeiten. Ein SMS genügt – und Karin macht, was Paul gerne hätte. So glaubte man.

Umso erstaunlicher deshalb, als Rechsteiner jüngst Seite an Seite mit der Genfer Ständerätin Lisa Mazzone für die Einbürgerung von Kindern weibelte, die hier geboren werden – mittels Motion notabene.

Müssen wir uns Sorgen machen? Ist Rechsteiners Beziehung zu KKS in der Krise? Nimmt Berset das Telefon nicht mehr ab? Naheliegender ist eine andere Erklärung: Wer bisher geglaubt hat, auch ein Paul Rechsteiner plane irgendwann seine Pensionierung, ist ein politischer Anfänger.