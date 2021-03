Rechtsstreit St.Galler Kreisrichter eröffnet Konkurs gegen Firma von Gastronom Peter Schildknecht: Dieser bestreitet, überschuldet zu sein Das Kreisgericht St.Gallen hat gegen die Firma PSG Unternehmungen AG den Konkurs verhängt – wegen «Einstellung der Zahlungen». Hintergrund ist der Konflikt um das Hotel Seeburg in Luzern . Der St.Galler Gastronom Peter Schildknecht rekurriert gegen das Urteil. Nun spricht sein Anwalt.

Das Hotel und Restaurant Seeburg in Luzern sind seit Dezember 2020 geschlossen. Der Pächter musste die Lokalitäten räumen. Bild: Dominik Wunderli

An bester Lage, südlich von Lido und Verkehrshaus, direkt am Vierwaldstättersee liegt das Luzerner Hotel Seeburg. Besonders bekannt und beliebt ist die «Sunset Bar», wo Luzernerinnen und Luzerner beim Feierabendapero in den Sonnenuntergang blinzeln. Bis im Dezember vergangenen Jahres hat der St.Galler Gastronom Peter Schildknecht dort gewirtet und das Hotel als Pächter geführt. Bis zum bitteren Ende.

Nun hat das St.Galler Kreisgericht gegen die Firma, über die er die Pacht führte, den Konkurs eröffnet. «Aus heiterem Himmel», wie Schildknechts Rechtsvertreter auf Anfrage sagt. Er bestätigt, dass man gegen das Urteil Rekurs eingelegt habe. Er rechne fest damit, dass es demnächst wieder rückgängig gemacht werden müsse. «Die PSG Unternehmungen AG sind nicht überschuldet und wollen entsprechend operativ weiterarbeiten können.»

Schon die Kündigung des Pachtvertrags aus dem Jahr 2018 hatte Schildknecht bis vor Bundesgericht bekämpft. Vergeblich: Nach dem Bundesgerichtsurteil, das am 15. Juli 2020 die Kündigung gegen die PSG Unternehmungen AG geschützt hatte, kam es in Luzern zum Ausweisungsverfahren – Schildknecht musste die Seeburg räumen.

Der Streit um gegenseitige Geldforderungen in Millionenhöhe zwischen der Seeburg-Eigentümerin und Schildknechts Firma, der PSG Unternehmungen AG, über die er das Hotel führte, geht nun in die nächste Runde.

Der Rechtsvertreter der PSG Unternehmungen AG bestreitet kategorisch, es gebe ausstehende Zahlungen. Die Forderungen der Seeburg-Eigentümer seien ungerechtfertigt, sagt der Anwalt. Und: Den Antrag auf Konkurseröffnung habe die Seeburg-Eigentümerin gestellt, was ihm Konkursrecht einen Sonderfall darstelle. Er sagt:

«Das ist lediglich eine weitere Attacke der Seeburg Hotels AG Luzern, welche darauf abzielt, sich der eigenen Schulden in Millionenhöhe gegenüber der PSG Unternehmungen AG zu entschlagen.»

Die Forderungen der Seeburg Hotels AG seien «vollumfänglich bestritten, nicht belegt, nicht eingeklagt und insbesondere auch durch kein Gericht bestätigt worden». Es gebe ausserdem keinerlei offene Lohnforderungen von Angestellten oder Forderungen von Lieferanten. Indessen schuldeten die Seeburg-Hotels der PSG Unternehmungen AG über 2,6 Millionen Franken Betriebskosten.

Ausstehende Zahlungen von mittlerweile über drei Millionen Franken führen hingegen die Eigentümer des Hotels Seeburg in Luzern gegen Schildknechts Firma ins Feld. So viel sollen die ausstehenden Pachtzinsen betragen, die durch Schildknecht seit 2017 nicht mehr bezahlt worden sind. Ronald Joho, Mediensprecher der Seeburg Hotels AG, sagt auf Anfrage:

«Das Bundesgericht hat mit seinem Urteil klar festgehalten, dass die ausstehende Mietzinsforderung der Seeburg Hotels AG die Kündigung gerechtfertigt hat.»

Weil der Konkurs wegen des laufenden Rekursverfahrens nicht rechtskräftig ist, kann seitens Behörden nicht mit einer Liquidation begonnen werden. Daran ändert auch nichts, dass die Firma im Handelsregister bereits umgetauft ist in «PSG Unternehmungen AG in Liquidation».

Nicht betroffen von der Auseinandersetzung seien andere Gastro- oder Hotelbetriebe, sagt der PSG-Anwalt. Über die betroffene Firma sei ausschliesslich die Seeburg betrieben worden.

Auch die PSG Gastro AG und das Restaurant Marktplatz in St.Gallen hätten mit der Angelegenheit nichts zu tun, sagt der Rechtsvertreter. Im Gegenteil: «Weitere Übernahmen von Gastronomiebetrieben stehen in Aussicht und vor Vertragsabschluss.» Welche das sind, darüber gibt es seitens PSG auf Nachfrage keine Auskunft.

Das Restaurant Marktplatz an bester Lage in St. Gallen. Bild: Tobias Garcia

Das Restaurant Marktplatz werde nach Ende der coronabedingten Schliessung «raschestmöglich wieder geöffnet». Die Mitarbeitenden seien in Kurzarbeit, und es sei niemand entlassen worden.

Auch in der Seeburg soll es ab Mai weitergehen - mit neuen Pächtern, wie diese Woche bekannt wurde.