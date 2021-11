Pro & Contra «Bessere Arbeitsbedingungen» und «Keine Mindestlöhne in der Verfassung» – die Debatte zur Pflege-Initiative Initiative oder Gegenvorschlag: Was hilft dem Pflegepersonal stärker und schneller? Eine Nationalrätin und ein Nationalrat sind sich uneins.

Pro: «Die Arbeitsbedingungen müssen verbessert werden»

Barbara Gysi (SP/SG) Bild: Keystone

Haben Sie gewusst, dass in unseren Spitälern 30 bis 40 Prozent des Personals ein ausländisches Diplom haben? Nicht nur in der Medizin, auch in der Pflege bilden wir viel zu wenige Personen aus. 11'700 Pflegestellen sind im Moment offen.

Ich sprach kürzlich mit einigen Pflegefachpersonen. Sie erzählten mir vom hohen Druck, weil sie zu viele Patientinnen und Patienten aufs Mal ­betreuen und pflegen müssen. Darunter leide die Qualität, es passierten Fehler. Die langen Schichten, Abend- und Nachtdienste seien anstrengend und liessen ein normales Freizeit- und Familienleben kaum zu.

Wegen vieler Ausfälle würden sie oft aus der Freizeit geholt, um einzuspringen. Das alles bringt sie an den Rand der Belastbarkeit. Die Folge: Sie steigen aus. Über 40 Prozent sind nach zehn Jahren nicht mehr im Beruf, ein Drittel davon hängt den Kittel schon vor dem 35. Lebensjahr an den Nagel.

Der Pflegenotstand ist schon lange Realität. Die Covid-Pandemie hat ihn verschärft und wirkt wie ein Brennglas. Wir alle haben gesehen, wie belastet die Pflegenden und das Gesundheitspersonal sind. Bis 2030 werden uns mehr als 20'000 diplomierte Pflegefachpersonen fehlen, wie eine Studie des Gesundheitsobservatoriums aufzeigt.

Eine Ausbildungsoffensive, wie sie der indirekte Gegenvorschlag bringt, ist wichtig, doch sie nützt ohne klare Verbesserungen der Arbeitsbedingungen nichts. Ein verpflichtender Personalschlüssel verbessert die Qualität und Patienten­sicherheit massiv – und das rechnet sich: Wenn mehr diplomierte Pflegefachpersonen eingesetzt werden, werden teure Spitalaufenthalte und Wiedereintritte vermieden, das wird in Studien mehrfach belegt.

Nur mit einem Ja zur Pflege-Ini­tiative wird die Politik dazu verpflichtet, diese Verbesserungen anzupacken. Stimmen Sie Ja, damit wir auch in Zukunft genügend qualifiziertes Personal haben, das uns pflegt. Die Pflege-Initiative nützt uns allen!

Contra: «Mindestlöhne gehören nicht in die Verfassung»

Marcel Dobler (FDP/SG) Bild: Keystone

Ich bin gegen die Pflege-Initiative, unterstütze aber den indirekten Gegenvorschlag des Parlaments. Bei einer Annahme der Initiative müsste vom Parlament ein Umsetzungsgesetz erarbeitet werden. Das dauert mehrere Jahre. Schneller geht es mit der Ablehnung der Pflege-Initiative, weil dann der indirekte Gegenvorschlag automatisch in Kraft tritt. Es ist im Interesse der Pflegefachpersonen, aber auch der Patientinnen und Patienten, dass sie nicht noch einmal mehrere Jahre auf eine Verbesserung warten müssen.

Zweiter negativer Punkt: Die Initiative möchte Mindestlöhne und Arbeitsbedingungen für einen Berufsstand (Pflegende) in der Verfassung verankern. Das ist für mich nicht akzeptabel, weil ich nicht nur gegen die Verankerung von Privilegien für einen einzelnen Berufsstand in der Verfassung bin, sondern auch weil diese Massnahmen zu höheren Kosten und Krankenkassenprämien führen werden.

Der indirekte Gegenvorschlag des Parlaments ist klar die wirkungsvollere Variante als die Pflege-Initiative: Er ermöglicht deutliche Verbesserungen im Bereich der Pflege, insbesondere durch enorme Investitionen in die Aus- und Weiterbildung, sowie eine Aufwertung des Berufs durch die Möglichkeit der Abrechnung bestimmter Leistungen des Pflegepersonals mit den Krankenversicherungen. Dieses Verrechnungssystem ist jedoch begrenzt, um die Kosten nicht explodieren zu lassen. Der Gegenentwurf enthält zudem keine Bestimmungen über Löhne und Arbeitsbedingungen, da diese nicht in die Zuständigkeit des Bundes fallen und somit die Rolle der Sozialpartner respektiert wird.

Ein Nein zur Pflege-Initiative bedeutet also nicht ein Nein zur Verbesserung der Situation. Sowohl der Bundesrat als auch das Parlament erachten gewisse Anliegen der Initiative als begründet. Darum erarbeiteten sie einen grosszügigen Gegenvorschlag. Durch diesen können wichtige und notwendige Massnahmen direkt umgesetzt werden und es wird vermieden, das wir weiter warten müssen, bis die Initiative umgesetzt wird. Das dauert im Schnitt rund vier Jahre.