Persönlich Von Buchstaben zu Blättern Balz Bruder Hören Merken Drucken Teilen

Blätter durcheinanderwirbeln? Oliver Menge

Manchmal, häufig weiss man gar nicht warum, kommt man so in eine Euphorie. Mir geht es jedenfalls so. Und zwar unabhängig davon, wie das Leben grad so mit einem spielt. Jüngst erfasste mich das Gefühl bei der Gartenarbeit. Zugegeben, aus mir wäre kaum ein Meister dieses Fachs geworden. Ich finde Blumen entweder schön oder nicht, Gemüse entweder schmackhaft oder nicht, Früchte entweder fruchtig oder unfruchtig.

Doch als es darum ging, den Winter aus dem Garten zu vertreiben, indem Garten- und Blumenbeete ebenso wie Rasenflächen vom Herbstlaub und den mächtigen Überbleibseln der Winterstürme zu befreien, wurde mir für einen Moment, nein, es waren eher zwei oder drei, leicht ums Herz. Denn unter den zwischenzeitlich grau gewordenen Blättern spross es, dass es eine Freude war.

In meinem temporären Übermut malte ich mir denn auch für einen Augenblick aus, wie es wäre, wenn ich dereinst statt Buchstaben Blätter durcheinanderwirbeln würde. Nun, einige Leserinnen und Leser wären bestimmt froh – da mache ich mir gar nichts vor. Aber um die unschuldige Natur besorgte ich mich selber schon ein wenig. Denn die Natur hat nur die Besten verdient, wenn es darum geht, sie sorgsam zu pflegen.