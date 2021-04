Persönlich Die Ampeln stehen verbreitet auf Gelb Balz Bruder Hören Merken Drucken Teilen

Gibt es weitere Lockerungen, Herr Berset? Marcel Bieri / KEYSTONE

Es fängt wieder eine Woche an, in der wir gespannt nach Bundesbern blicken. So wie wir das als gute Staatsbürgerinnen und -bürger ja eigentlich immer tun, oder? Auch wenn nicht gerade Krise und Pandemie oder beides ist. Jedenfalls wird der Bundesrat abermals darüber brüten, ob es weitere Lockerungen verträgt oder nicht. Oder ob die Schraube angesichts steigender Fallzahlen sogar angezogen werden muss.

Nun, das Ampelsystem weist der Landesregierung keinen eindeutigen Weg – zweimal Rot und zweimal Grün gibt unter dem Strich ziemlich viel Gelb. Wenn man nicht mehr bremsen kann, soll man noch fahren. Aber wenn man das Gelb noch rechtzeitig sieht, soll man stoppen. Das ist meine krude Nichtautofahrer-Logik. In die Pandemie übersetzt bedeutet sie wohl: Weil das Gelb nicht wirklich aus heiterem Himmel kommt, drängt sich wohl Anhalten auf. Auf dass wir nicht überfahren werden und auch nicht überfahren, oder so.

Persönlich finde ich, dass der Winter eigentlich auch ein ganz guter Mahner ist. Er entlässt uns noch nicht ganz in den Frühling, weil er noch Schnee auf Reserve hat. Und uns immer wieder daran erinnert, dass das Weiss noch nicht vorbei ist. Er stellt die Ampel quasi auf Gelb. Er auch.