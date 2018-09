Mit dem EVZ ist zu rechnen In der heute beginnenden Eishockey-Meisterschaft gehört der EV Zug

zum engeren Favoritenkreis. Sven Aregger

Das lange Warten hat für Schweizer Eishockey-Fans ein Ende: Heute beginnt die Meisterschaft in der National League. Der EV Zug gehört zum Favoritenkreis, er hat sich in der Liga als seriös geführte Organisation mit klarer Nachwuchsstrategie positioniert. Mit der Hockey Academy, dem Farmteam und dem Leistungszentrum OYM, das der Präsident Hans-Peter Strebel als Privatmann realisiert und 2020 eröffnet wird, baut der Klub auf eine nachhaltige, gesunde Entwicklung ohne Mäzenatentum.

Die Ambitionen sind hoch: Bis 2022 soll die Hälfte des Kaders aus jungen Eigengewächsen bestehen, zugleich träumt man in Zug vom zweiten Meistertitel in der Klubgeschichte. Es ist ein Spagat, den der neue Trainer Dan Tangnes bewältigen muss. Der Norweger weiss aber auch, dass der EVZ weiterhin in Schlüsselspieler investieren will. Das beweist die Verpflichtung von Ausnahmegoalie Leonardo Genoni, der 2019 zu den Zen­tralschweizern stossen wird.

Dan Tangnes steht – anders als sein Vorgänger Harold Kreis – mit voller Überzeugung hinter der Zuger Philosophie. Der EVZ hat damit die Voraussetzungen geschaffen, um für die finanzstärkeren Branchenleader Bern, ZSC Lions und Lugano ein ernsthafter Konkurrent zu werden. Anders gesagt: Mit dem EV Zug ist zu rechnen.

Doch auch andere Klubs sind hungrig auf Erfolg. Lausanne, Fribourg-Gottéron und Biel haben personell aufgerüstet. Die Liga scheint noch ausgeglichener zu sein als in den Vorjahren, das verspricht Spannung. Abgerechnet wird aber erst in den Playoffs. Nach der starken Qualifikation und dem enttäuschenden Viertelfinal-Aus in der letzten Saison weiss das niemand besser als der EV Zug.