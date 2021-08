KOMMENTAR Wer geimpft, genesen oder getestet ist, kommt rein – der Rest nicht Freiheit ohne Verantwortung gibt es nicht. Darum ist es richtig, Ungeimpften in einer Pandemie den Zugang zu Lokalen mit viel Volk vorübergehend zu untersagen. Stefan Schmid Hören Drucken Teilen

Eine Frau installiert den Covid-Impfpass auf ihrem Mobiltelefon. Gaetan Bally / KEYSTONE

Rund die Hälfte der Bevölkerung foutiert sich um den Ernst der Lage. Anders ist nicht zu erklären, warum sich so viele Menschen in der Schweiz nicht gegen Covid-19 impfen lassen. Gewiss: In einem liberalen Staat gibt es keinen Impfzwang. Jeder darf mit medizinischen Empfehlungen machen, was er möchte.

So weit, so klar. Weniger klar ist jedoch, was passieren soll, wenn wie jetzt die Anzahl der Erkrankten in den Spitälern wieder stark ansteigt. Es handelt sich dabei, da sind die Meldungen eindeutig, fast nur um Ungeimpfte.

Jene also, die sich die Freiheit nehmen, sich nicht impfen zu lassen, beanspruchen nun ein Spitalbett, um von jener Krankheit geheilt zu werden, gegen die sie sich hätten impfen lassen können.

Die Ungeimpften sind somit für den zusätzlichen Stress des ohnehin strapazierten Pflegepersonals verantwortlich. Freiheit ohne Verantwortung gibt es nicht. Darüber hinaus wirft die Behandlung von ungeimpften Covid-Patienten spätestens dann ethische Grundsatzfragen auf, wenn andere Patientinnen auf wichtige Operationen verzichten müssen.

Neben solchen Grundsatzdiskussionen stellt sich die rein praktische Frage, wie wir als Gesellschaft dieser Pandemie, die noch nicht vorbei ist, Herr werden können. Um das Infektionsgeschehen einzugrenzen, drängt sich die Ausdehnung der Zertifikatspflicht auf alle Veranstaltungen, wo sich Menschen treffen, förmlich auf. Entsprechende Forderungen werden in mehreren Kantonen laut.

Ebenso wenig, wie es eine Pflicht gibt, sich impfen zu lassen, können Ungeimpfte für sich beanspruchen, inmitten einer Pandemie stets überall hereingelassen zu werden. Die Freiheit des Einzelnen hört dort auf, wo die Freiheit des anderen eingeschränkt wird. Wer sich nicht impfen lässt, handelt unsolidarisch gegenüber der Gesellschaft, die sich mitten im Kampf gegen ein heimtückisches Virus befindet. Aus fehlender Solidarität kann nicht maximale Freiheit abgeleitet werden, wenn gleichzeitig die Freiheit anderer, die sich solidarischer verhalten haben, mit neuen Massnahmen eingeschränkt werden muss.

Daher, ja: Wer geimpft, genesen oder getestet ist, kommt künftig in jedes Restaurant, in jedes Museum rein. Alle anderen bleiben vorübergehend draussen vor der Tür.