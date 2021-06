KOMMENTAR Scherbenhaufen in der Schweizer Klimapolitik: Die Mehrheit will das Klima nur schützen, wenn es nichts kostet Das Volk lehnt das CO2-Gesetz ab. Grund eins: Der Bundesrat hat einen groben strategischen Fehler gemacht. Grund zwei: Zu viele Bürgerinnen und Bürger sind nur für Klimaschutz, wenn sie ihr Verhalten nicht ändern müssen. Stefan Schmid Hören Merken Drucken Teilen

Umweltministerin Simonetta Sommaruga. Anthony Anex / ky

Es ist kein guter Tag für die Schweizer Klimapolitik: Das Volk lehnt das CO2-Gesetz knapp ab. Höhere Preise fürs Auto fahren, Heizen mit Öl und Reisen mit dem Flugzeug sind vorerst vom Tisch. Die Schweiz dürfte damit kaum in der Lage sein, die Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaabkommen zu erfüllen.

Was sind die Gründe für das Resultat? Am meisten muss sich der Bundesrat an der Nase nehmen. Es war strategisch ein grober Fehler, die CO2-Abstimmung auf denselben Sonntag zu setzen wie die beiden Agrarinitiativen. Diese haben insbesondere die Landbevölkerung massiv mobilisiert. Die Nein-Kampagne gegen die Trinkwasser- und Pestizidinitiative war so wuchtig, dass sie am Ende auch das CO2-Gesetz hinweggefegt hat.

Es gab Politiker wie Bauernpräsident Markus Ritter, die den Bundesrat vergeblich davor gewarnt haben, die Abstimmungen gleichzeitig anzusetzen. Nun hat Umweltministerin Simonetta Sommaruga die Quittung für diesen Fehler bekommen.

Von der ungünstigen Gesamtkonstellation einmal abgesehen, zeigt das Nein zum CO2-Gesetz jedoch auch, wie schwierig es ist, konkrete Klimapolitik zu machen in diesem Land: Immer dann, wenn es etwas kostet, wird es schwierig mit den Mehrheiten.

Viele Menschen sind im Prinzip dafür, den Klimawandel zu bekämpfen - solange sie ihr Verhalten nicht ändern müssen.

Will man trotzdem eine Mehrheit davon überzeugen, dass Lenkungsabgaben sinnvoll sind, dann darf man sich keine strategischen Fehler erlauben. Hinzu kommt, dass die Kampagne von Anfang an zu wenig emotional geführt und es den Gegnerinnen überlassen wurde, das Herz, den Bauch und das Portemonnaie anzusprechen.

Wie weiter? Aus dem knappen Resultat zu schliessen, die Schweizer Bevölkerung wolle partout nichts gegen den Klimawandel unternehmen, wäre aber falsch. Doch Umweltministerin Simonetta Sommaruga muss nun (noch) kleinere Brötchen backen. Höhere Preise zum Schutz des Klimas haben wohl nur dann eine Chance, wenn sie erstens nur einzeln steigen und zweitens die damit erzielten Einnahmen vollständig an die Bevölkerung zurückerstattet werden. Gleichzeitig die Preise für Benzin, Heizöl und Kerosin zu erhöhen und daneben noch einen Klimafonds zu schaffen, das liegt nicht drin.

Die Schweiz braucht jetzt also ein CO2-Gesetz superlight. Das ist zwar ambitionslos. Aber politisch letztlich der einzige Weg, in einem der reichsten Länder der Welt doch noch etwas Handfestes fürs Klima zu tun.