Eben aus dem Coronaschlaf erwacht, reiben wir uns verwundert die Augen: Wie sind wir hierhergekommen? Am Morgen nach der Pandemie sollte doch die Zukunft beginnen. Stattdessen finden wir uns in der Vergangenheit wieder.

Die Prophezeiung ging so: Nachdem die Menschheit «die grösste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg», die Pandemie also, überwunden habe, werde sie sich ihrer eigenen Fragilität bewusst. Das werde zu einem weitsichtigeren Denken und nachhaltigeren Handeln führen.

Längst nicht alle haben dieser Verheissung geglaubt. Viele aber waren überzeugt, dass globale Antworten auf globale Probleme wie Pandemien, Klimakrise und Cyberverwundbarkeit durch die Corona-Erfahrung näher rücken. In den Gedanken an die Zukunft klang zumindest die Lösung für eine bessere Welt an. Weit gefehlt!

Wir sind zurück in der dunklen Vergangenheit

In Europa sterben Tausende Menschen durch Gewehrkugeln, Bomben und Raketen. Wladimir Putin hat einen Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet nach dem Muster eines Feldherren des letzten Jahrhunderts. Eine mörderische Schlacht in Europa, wie man sie nicht mehr für möglich gehalten hätte. Wir sind zurück in der dunklen Vergangenheit.

Mit allem hätten wir gerechnet: mit fiesen Biowaffen, verdeckten Operationen von Sondereinheiten, unsichtbaren Cyberattacken, gezielten Drohnenangriffen – aber nicht mit einem platten, alles plattwalzenden Grosseinmarsch in das Territorium eines unabhängigen Staates mitten auf unserem Kontinent.

Keine Kampfroboter und Cyberwaffen, sondern Panzer und Raketen

Viel wurde über Kriegsroboter mit künstlicher Intelligenz geschrieben, die autonom töten – vielleicht aber auch nur in einer Art sauberem Krieg gegen andere Roboter kämpfen. Das Kriegsgerät, das in Russland zum Einsatz kommt, ist primitiv, von gestern, aber damit nicht weniger effektiv. Warum auf neuartige Cyberwaffen setzen, wenn man Panzer, Raketenwerfer und andere Tötungsmaschinen über ein Jahrhundert perfektioniert hat?

Ein Mann in der zerbombten ukrainischen Stadt Mariupol. Keystone

Im Bann hält uns nicht der oft beschworene, neue kalte Krieg zwischen China und den USA, den Supermächten des 21. Jahrhunderts. Stattdessen erschaudern wir über das Aufflammen des kalten Kriegs des 20. Jahrhunderts zwischen Russland und dem Westen, den wir für überwunden geglaubt hatten.

Die geopolitische Erklärung greift zu kurz: Putins Aggression hat auch eine psychologische Dimension

Warum hat sich die Welt in ihrer Prognose so verschätzt? Warum sind wir nicht in der Zukunft, sondern zurück in der Vergangenheit?

Historiker greifen zu geopolitischen Erklärungen: Der Angriff auf die Ukraine sei Putins Versuch, die Grenzen Grossrusslands wiederherzustellen. Und er verhindere, dass sich die Ukraine weiter zum Westen öffne und dadurch auch die russische Bevölkerung auf den Geschmack von Freiheit, Demokratie und wirtschaftlichem Aufschwung kommen könne.

Alles nachvollziehbar und doch unzureichend. Putins Aggression hat ohne Zweifel auch eine psychologische Dimension.

Putin ist ein alter zorniger Mann, der den Anschluss an die Zeit verpasst hat. Die Wirtschaftsleistung des Flächenmasses grössten Landes der Welt ist nur doppelt so gross wie jene der Schweiz. Putin mag zwar seine Cyberarmee aufgerüstet haben, technologisch hat das Land aber wenig zu melden. Die Nation, die zuerst einen Menschen ins Weltall geschickt hat, wird nun im Orbit nicht nur von China abgehängt, sondern auch von Japan, Europa, Indien und Saudi-Arabien herausgefordert. Einen wie Putin kränkt das.

Anders als der chinesische Kommunismus lässt sich Putins Sowjet-Ideologie nicht reformieren

Während es China geschafft hat, die kommunistische Politik mit kapitalistischem Denken zu verbinden und so zur neuen Supermacht aufzusteigen, gelang es Russland nicht, die Sowjet-Ideologie zu modernisieren. Putins Antwort: Er versucht, die Welt in die Vergangenheit zurückzubomben.

Das kann nicht funktionieren. Die Zukunft findet, wenngleich nicht auf geraden Bahnen, ihren Weg. Sie hat eine unbändige Kraft. Wenn die Gefahr akut ist, läuft die Menschheit zu Höchstform auf. Die umfassenden Sanktionen gegen den Aggressor, die riesige Solidarität mit dem Angriffsopfer, die Aufnahme von Flüchtlingen auch durch Länder, die sonst durch kaltherzige Politik auffallen, die Friedenskundgebungen rund um den Globus – sie zeugen davon.

Treibt Putins Krieg die globale Energiewende voran?

Vielleicht schafft Putin sogar das, was Corona nicht gelang: die Welt nachhaltig zusammenzuführen und die Energiewende voranzutreiben. Wer will in konfliktreichen Zeiten wie heute noch von ausländischem Gas und Öl abhängig sein, wenn er die Energie dank Sonne und Wind selbst herstellen kann?

Vielleicht wachen wir am Morgen nach diesem Krieg tatsächlich in einer Zukunft auf, wie wir sie uns wünschen.