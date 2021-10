Kommentar Luzerner Regierung muss Haltung zu kantonalem Klimafonds korrigieren Der Luzerner Regierungsrat legt dem Kantonsparlament im Januar einen soliden Planungsbericht zur Klima- und Energiepolitik vor. Nur: Die Umsetzung der Massnahmen ist stark vom Zustand der Kantonsfinanzen abhängig. Alexander von Däniken Hören Drucken Teilen

Klimaschutz-Demonstration vor dem Regierungsgebäude in Luzern anlässlich der Klima-Sondersession des Luzerner Kantonsrats. Alexandra Wey/Keystone (Luzern, 24. Juni 2019)

Der Planungsbericht Klima und Energie des Kantons Luzern ist weder bahnbrechend noch oberflächlich. Auf 176 Seiten erläutert der Regierungsrat, wie der Ausstoss an Treibhausgasen bis 2050 von jetzt 2,3 Millionen Tonnen auf 0,4 Millionen gedrückt werden soll. Und wie auch der letzte Rest der schädlichen Emissionen verschwindet. Streng auf Fakten basieren auch Massnahmen zur Anpassung an den Klimawandel.

Wiederholt betonte der Regierungsrat, dass er den Schutz des Klimas ernst nehme. Umweltdirektor Fabian Peter sprach gestern von einer «Verantwortung für die kommenden Generationen», der Kanton Luzern wolle diese Verantwortung wahrnehmen. Wie nachhaltig sind diese Worte?

Mit Blick auf die veranschlagten Kosten kommen Zweifel auf. Für erste Massnahmen aus dem Planungsbericht will der Regierungsrat in den kommenden Jahren 56,2 Millionen Franken ausgeben. Das ist in Zeiten, in denen der Kanton millionenschwere Ertragsüberschüsse schreibt, problemlos möglich. Doch in schlechten Zeiten wird zuerst dort gespart, wo es am wenigsten wehtut. Also zum Beispiel bei Umweltthemen. Mit einem kantonalen Klimafonds könnte zumindest ein Teil der Mittel gesichert werden. Davon will die Regierung aber nichts wissen. Sie will nicht eine Aufgabe gegenüber anderen bevorzugen. Die Verantwortung für die kommenden Generationen hört also spätestens beim Portemonnaie auf. Bleibt zu hoffen, dass der Kantonsrat das im Januar korrigiert.