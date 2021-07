Der Coronaherbst beginnt früher und das betrifft am Ende auch die Geimpften

Die Infektionskurve hat die Talsohle womöglich schon erreicht. Das, was kommt betrifft vielleicht die Spitäler nicht mehr extrem. Aber dass jeder nur macht, was er für sich allein am besten findet, funktioniert nach wie vor schlecht.