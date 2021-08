KOMMENTAR Toni Brunners Städtebashing ist ein Geschenk an Thierry Burkart – sofern sich der Freisinn geschickt anstellt Die SVP versucht aus dem Stadt-Land-Graben Profit zu schlagen. Die Strategie dürfte kaum erfolgreich sein. Stattdessen sichert sie aber Mitte-links die Macht in den Zentren und beflügelt den Freisinn – sofern sich dieser geschickt anstellt. Stefan Schmid Hören Drucken Teilen

Der Aargauer Ständerat Thierry Burkart, der kommende Präsident der FDP Schweiz. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Eigentlich ist die Lage für den Freisinn vertrackt: Die Partei wirkt zerstritten, jeder macht, was er will. Und in den wichtigsten Fragen weiss der voraussichtlich neue Präsident Thierry Burkart nicht so recht, welche Rezepte er den Wählerinnen und Wählern verkaufen soll.

Ausgerechnet in dieser hohen Zeit der freisinnigen Orientierungslosigkeit hilft der mächtigste bürgerliche Rivale brüderlich mit, die gute alte FDP wieder in die Spur zu bringen.

Thierry Burkart kann sich bei Marco Chiesa, Toni Brunner und anderen Aushängeschildern der SVP nur bedanken, dass sie keine Gelegenheit auslassen, die Stadtmenschen zu verlachen.

Das wenig durchdachte Bashing der SVP ist ein Geschenk an den Freisinn, der im Unterschied zur SVP wenigstens versucht, bürgerliche Antworten für ein urbanes Publikum zu finden.

Die Städter träumten von Schmetterlingen im Toggenburg und opferten die Bergbevölkerung dem Wolf, polemisiert Ex-SVP-Chef Toni Brunner im «St. Galler Tagblatt» pauschal gegen die Städte. Er haut damit in dieselbe Kerbe wie jene Parteistrategen, die glauben, dieses Ausspielen von Stadt und Land zahle sich elektoral aus.

Kurzfristig mag das zutreffen. Mit ein paar flotten Sprüchen gegen Zürich, Genf oder Basel kassiert man auf dem Land den einen oder anderen Schenkelklopfer. Doch als langfristige Strategie ist das Städtebashing untauglich.

Wo viele Menschen wohnen, regiert die Linke

Die Verstädterung der Schweiz schreitet voran. Immer mehr Menschen wohnen in Zentren. Die ländliche Schweiz verliert an Gewicht. Hinzu kommt ein politischer Trend: Während die grossen Städte schon lange rot-grün ticken, kippen in den vergangenen Jahren auch mittelgrosse Kommunen oder Gemeinden in den Agglomerationen auf die linksliberale Seite. Einst konservative Städte wie Luzern oder St. Gallen werden von einer Mitte-links-Mehrheit regiert.

Fasst man die beiden Trends zusammen, können wir festhalten: Die Schweiz verstädtert und dort, wo viele Menschen wohnen, regiert die Linke.

Das kann man aus bürgerlicher Perspektive bedauern. Besser wäre es freilich, sich zu überlegen, wie man mit eigenen Ideen wieder punkten könnte. Kontraproduktiv ist das, was die SVP tut: Sich über Städte und deren Bewohnerinnen lustig zu machen, ihnen gar Müssiggang und ein sozialistisches Luxusleben vorzuhalten, dabei ausblendend, dass es die Städte sind, die den Wohlstand erwirtschaften. Mit dieser Strategie untergräbt die SVP nicht nur ihren Anspruch, eine Partei zu sein, welche die schweizerische Nation im Kern zusammenhält. Sie schmälert mittelfristig auch ihre Wählerbasis.

Burkarts Freisinn als urbane, bürgerliche Alternative?

Der bayrischen CSU etwa, eine bürgerlich-sozial-konservative Kraft mit dem Ziel, das 13-Millionen-Bundesland zu regieren, käme es nicht in den Sinn, den Städtern derart frivol den Kulturkampf zu erklären. Im Gegenteil: Waren die grossen bayrischen Städte wie München, Nürnberg oder Augsburg stets solide in der Hand der SPD, hat der Wind jüngst ein wenig gedreht. Die CSU stellt neuerdings in Nürnberg die Oberbürgermeisterin. Das schafft man nicht, indem man Witze über die Städte reisst.

Ähnlich die Situation in Österreich oder Frankreich: Die mit der SVP vergleichbaren Parteien FPÖ oder das Rassemblement national (ex Front national) versuchen zwar ebenfalls, auf dem Land zu punkten, sie gehen dabei aber nicht so weit, die Städte zu vergraulen. Der FPÖ ist es gar gelungen, in Wien die traditionell starke Arbeiterschaft auf ihre Seite zu ziehen.

Gewiss, die Schweiz ist nicht eins zu eins mit diesen Ländern vergleichbar. Dennoch ist der Crashkurs der SVP angesichts der demografischen und politischen Megatrends gewagt. Profitieren davon kann die Linke, die in den Städten bis auf weiteres unangefochten bleiben dürfte. Profitieren könnte aber auch Burkarts Freisinn. Als urbane, bürgerliche Alternative, die mehr bietet, als ein paar simple Klischees zu bedienen.