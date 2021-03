Kommentar Böse Partygänger? Nein, man versteht sie, irgendwie Die Anzahl illegaler Partys in der Ostschweiz häuft sich. Die Teilnehmer müssen gemäss geltenden Gesetzen gebüsst werden, klar. Doch Blossstellung oder gar Ächtung ist nicht nötig. Stefan Schmid Hören Merken Drucken Teilen

Jugendliche im Ausgang in St.Gallen während der Coronakrise. Bild: Arthur Gamsa

Feucht-fröhliches Abschiedsfest für zwei langjährige Kolleginnen im Kantonsspital, illegale Party mit gegen 100 Festbrüdern in der St.Galler Innenstadt, Coronavortrag und gemütliches Beisammensein vor 90 Leuten inklusive Kindern und Seniorinnen in einer Beiz in Gommiswald.

Wer diese Schlagzeilen der letzten Tage verfolgt hat, könnte fast meinen, das Coronaregime des Bundesrats sei in der Ostschweiz aufgehoben worden.

Dem ist natürlich nicht so. Alle Veranstaltungen waren illegal, die Teilnehmenden werden entsprechend gebüsst. Das ist richtig so. Regeln, die nicht eingehalten werden müssen, sind für die Füchse.

Dennoch haben die Partygänger Nachsicht verdient.

Forderungen wie jene eines Online-Gratisportals, man solle der Wirtin des Gommiswalder Restaurants Älpli nun das Wirtepatent entziehen, gehen viel zu weit.

Seien wir ehrlich: Wir haben nach einem Jahr Pandemie alle genug von den Massnahmen, die uns unserer Freiheit teilweise berauben. Damit sei natürlich nicht gesagt, dass diese Einschränkungen keinen Sinn ergeben und man sich keinen Deut darum scheren soll. Mitnichten. Wir sind epidemiologisch noch nicht über den Berg.

Doch dass es zuweilen Mitbürger gibt, welche die Geduld zu verlieren drohen, ausbrechen wollen, sich im Privaten um Gesetze und Verordnungen foutieren, Bussen in Kauf nehmend, das ist nach diesen Monaten der Entbehrungen irgendwie menschlich und ein Stück weit nachvollziehbar.

Im grossen Ganzen hält sich die Bevölkerung äusserst diszipliniert an die Vorgaben des Bundes. Insbesondere den Jungen ist ein Kränzlein zu winden. Ihnen kann die Krankheit am wenigsten anhaben, trotzdem tragen sie alle Maske, treffen sich zu dritt oder zu viert auf ein Bier im Freien und sie verzichten seit Monaten auf Partys und Ausgang. Niemand ist von den Einschränkungen so betroffen wie sie. Und trotzdem tragen die allermeisten die Massnahmen klaglos mit. Das ist keine Selbstverständlichkeit, wie ein Blick in andere Länder zeigt.

Hinzu kommt, dass wirtschaftlich wiederum die Jungen am härtesten von Corona getroffen werden. Wir sollten alle klatschen auf dem Balkon zu Ehren unserer Jugend. Oder eine grosse Gratis-Party organisieren, sobald alles vorbei ist. Sie haben es verdient.