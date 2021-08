Kommentar Anschub statt Ausschluss: Der Schweizer Impfweg Um die Impfquote zu erhöhen werden sämtliche Möglichkeiten ausgelotet. Dei Schweiz setzt nicht auf das Ausschluss oder Anreize, sondern auf Motivation. Doris Kleck Merken Drucken Teilen

Ein Plakat des BAG verdeutlichte den Impffortschritt mit einem Kuchen-Diagramm. (19. Juli 2021) Peter Schneider / KEYSTONE

Während die Dritte Welt zu wenig Impfstoffe hat, ringt die Erste Welt mit der Frage, wie die Impfquote im eigenen Land erhöht werden kann. Auch in der Schweiz streiten die ­Experten um Lösungen, wie am Mittwoch an einem nationalen Impfgipfel.

Grob gesagt, lassen sich drei Strategien unterscheiden. Die erste funktioniert nach dem Ausschluss-Prinzip: Wer sich nicht impfen lässt, darf nicht mehr ins Kino oder ins Restaurant gehen und wird aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen. Die zweite Strategie setzt auf Anreize. Entweder materielle wie die Bratwurst oder die Geldprämie. Oder man verteuert einfach das Testen, damit die Impfunwilligen zum Piks bewegt werden. Man verkompliziert und verteuert so das Leben ohne Impfung. Die dritte Strategie setzt auf Motivation, Kommunikation und einen einfachen Zugang zum Vakzin. Bei manchen scheitert die Impfung nämlich schlicht an der Sprache, am Desinteresse und der Bequemlichkeit.

Die Schweizer Behörden setzen auf den dritten Weg – unbeeindruckt von den Diskussionen im Ausland. Und das ist gut so, auch wenn es einen grossen Effort braucht, anstrengend und zeitraubend ist. Wer die Ungeimpften ausgrenzt, erzeugt nur Gegendruck, macht sie zu Märtyrern und verstärkt die ablehnende Haltung. Deshalb ist es auch keine gute Idee, dass die ­Ungeimpften die Tests selber bezahlen müssen, wie es jüngst Bundespräsident Guy Parmelin gefordert hat. Ein bisschen Gelassenheit könnte zur Entkrampfung beitragen.