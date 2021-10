Kommentar Analyse zu ungedeckten Spitalkosten im Kanton Luzern kommt besser spät als nie Der Luzerner Regierungsrat will untersuchen, wie die ungedeckten Kosten in Kantonsspital und Psychiatrie zu Stande gekommen sind. Dass es dafür Druck der zuständigen Kantonsratskommission gebraucht hat, ist bedauerlich. Alexander von Däniken Hören Drucken Teilen

Da geht definitiv etwas nicht auf: Knapp 8,7 Millionen Franken an sogenannten gemeinwirtschaftlichen Leistungen (GWL) beim Luzerner Kantonsspital hat der Kanton Luzern letztes Jahr übernommen. Gleichwohl macht das grösste Zentralschweizer Spital ungedeckte GWL im Umfang von über 30 Millionen Franken geltend. Dabei geht es um Leistungen, die zwar im Interesse der Öffentlichkeit sind, aber nicht über die obligatorische Krankenversicherung bezahlt werden dürfen; etwa Pikettdienste im Spital Wolhusen, die Sanitätsnotrufzentrale oder die Ausbildung von Assistenzärztinnen und -ärzten.

Kantonsspital und Psychiatrie bleiben seit Jahren auf diesen Kosten sitzen und finden beim Kanton kein Gehör. Die zuständige Kommission im Kantonsrat schliesst deshalb daraus nicht ohne Grund: «Bei der Höhe der Abgeltung spielt häufig die Finanzpolitik des Kantons eine grössere Rolle als die tatsächlichen Kosten der bestellten Leistungen.»

Das lange Zögern ist auch vor dem Hintergrund unverständlich, dass Gesundheitsdirektor Guido Graf unlängst in seinem Blog von den Krankenversicherern «etwas mehr Engagement in ihrem Kerngeschäft, beispielsweise bei der Rechnungskontrolle im ambulanten Bereich» gefordert hat. Immerhin will der Regierungsrat auf Geheiss der Kommission den ungedeckten GWL auf den Grund gehen. Dass er sich ein zusätzliches Jahr Zeit nehmen will, ist verschmerzbar, wenn dafür die Analyse die versprochene Tiefe und konkrete Lösungsvorschläge haben wird.