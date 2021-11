Kolumne 4657 Dulliken – eine Liebeserklärung an die Heimatgemeinde Unser Kolumnist schreibt, welche guten Erinnerungen er mit dem Ort verbindet, an dem er aufgewachsen ist. Peter V. Kunz Drucken Teilen

Frage: Was bedeutet «4657 Dulliken»? Antwort: Es handelt sich um die Gemeinde Dulliken, gelegen zwischen Olten und Däniken. Frage: Warum befasst sich diese Kolumne überhaupt mit Dulliken? Antwort: Der Kolumnist ist dort aufgewachsen und hat mehr als sein halbes Leben in der Gemeinde verbracht. Zwar lebe ich nicht mehr hier, bin jedoch fast täglich in Dulliken, meist 37 Sekunden im Intercity zwischen Zürich und Bern. Ähnlich wie John F. Kennedy will ich sagen (o.k., JFK nahm Bezug auf Berlin): «Ich bin ein Dulliker.»

Ich habe immer Freude, wenn ich etwas über «meine» Gemeinde lese. So habe ich beispielsweise schon vor 30 Jahren geschmunzelt, als ich während meines Jusstudiums den Gemeindenamen im Bundesblatt entdeckte: Dulliken verteilte Jodtabletten in alle Haushaltungen, weil die Gemeinde in der Gefahrenzone I des AKW Gösgen liegt. Oder kürzlich war Dulliken aufgeführt in der «Handelszeitung», und zwar in der Kategorie: «Die besten Gemeinden für Pendler mit Arbeitsort beim Hauptbahnhof Zürich» – ich kann das bestätigen. Und obwohl ich national und international viel unterwegs bin, steht fest: Dulliken ist Heimat für mich.

Für die Leser, die noch nie in Dulliken waren, sei auf Wikipedia «Dulliken – Gemeinde in der Schweiz» verwiesen: Dulliken gehört mit etwas mehr als 5000 Einwohnern zu den «mittelgrossen Gemeinden», gilt als «Wohngemeinde» mit vielen Pendlern und ist zwischen Olten und Aarau «verkehrstechnisch gut erschlossen».

Für mich sind – trotz Nebels – das Mittelland und Gemeinden wie Dulliken (oder Starrkirch-Wil oder Obergösgen) das Rückgrat der Schweiz. Es mag ein Cliché sein, doch die Leute kennen sich noch in solchen mittelgrossen Gemeinden, es ist ein vernünftiger Umgang miteinander üblich oder möglich, und soziale sowie sonstige Unterschiede führen zu keinen unerbittlichen Grabenkämpfen. Das Mittelland ist für mich die «wahre» Schweiz.

Mit Dulliken – ausser mit dem FC Dulliken, bei dem ich ein Jahr tschuttete (1972)– verbinde ich eigentlich nur gute Erinnerungen: Kindergarten, Primarschule, Redaktor «Eusi Gmein – Eusi ­Schuel», eine «Datenschutzmotion» in der Gemeinde- versammlung, jüngster Gemeinderat als 24-Jähriger usw. Die Dulliker haben mich ausserdem als 24-jährigen Studenten zum jüngsten Friedensrichter der Schweiz gewählt, und dank ihrer Unterstützung erfolgte auch meine Wahl als jüngster Kantonsrat (1993). Deshalb empfand ich es als grosse Ehre, dass ich im Jahr 2009 die 1.-August-Festrede in Dulliken halten durfte.

In den Medien wird viel berichtet über den «Stadt-Land-Graben» in der Schweiz, was bei Abstimmungen zutreffen mag. Doch ein solcher «Graben» stellt kein echtes Problem dar, wenn er überbrückbar bleibt, wozu jedermann selber beitragen kann. Der grösste Vorzug der Städte liegt in der Anonymität – und dies ist zugleich deren grösster Nachteil.

Mir gefällt an Dulliken, dass ich hier nach wie vor viele liebe Leute kenne, auch wenn ich – sorry – kaum mehr Kontakte pflege. Meine Mutter lebt glücklich und zufrieden im Altersheim Brüggli und geniesst schöne Freundschaften. Mein Vater ist leider vor zwei Jahren verstorben, und unsere Familie vermisst ihn – und wenn ich ihn auf dem Friedhof besuche, erschreckt mich, wie viele Personen in seiner Nähe bestattet sind, die ich gut gekannt habe.

Diese Kolumne mag peinlich erscheinen, etwas viel Pathos und Gefühlsduselei, teils ein Werbespot. Doch alles ist aufrichtig gemeint. Die Kolumne liest sich vielleicht wie eine Liebeserklärung (oder gar wie ein Abschied) eines 56-Jährigen, und das ist sie wohl auch. Von Dulliken komme ich, und schlussendlich möchte ich wieder hierhin zurückkehren. Und es erfüllt mich mit Stolz, dass Wikipedia mich bei «Dulliken» sogar namentlich aufführt, notabene bei «Söhne und Töchter der Gemeinde». Ja, ich bin und bleibe ein Dulliker!