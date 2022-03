Gastkolumne Auf der Flucht mit Hund und Katze Aus Gründen der Humanität darf das Schicksal der Tiere im Krieg nicht übersehen werden. Peter V. Kunz Drucken Teilen

Tiere stellen seit jeher vergessene Opfer von kriegerischen Auseinandersetzungen dar. Keystone

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine beschäftigt nun schon seit Wochen die Menschen, die Politik, die Behörden sowie die Medien, auch bei uns: mit gutem Grund. Insbesondere der Westen verurteilt den russischen Angriffskrieg mit starken Worten und hat staatliche Sanktionen ergriffen, auch bei uns: mit gutem Grund. Die Bilder von schutzsuchenden Menschen in Bahnhöfen in Kiew oder von ukrainischen Flüchtlingsströmen bewegen jedermann und führen zu Solidaritätsaktionen.

Wenn ich auf Bildern die Menschen in U-Bahnschächten oder auf dem Weg an die polnische Grenze sehe, fällt mir immer wieder auf, dass viele Flüchtlinge ihre Tiere – insbesondere Katzen und Hunde – mitnehmen, sei es in Käfigen oder mit blossen Händen. Ich erachte dies, offen gesagt, als extrem sympathisch. Die ihnen durch das russische Militär verwehrte Humanität zeigen diese Flüchtlinge ihren Tieren, trotz ihrer Extremsituation.

Ein Happy End ist leider nicht garantiert, weder für die Menschen noch für die Tiere, denn die Ukraine gilt als Risikoland für Tollwut. Die Einreise in die Schweiz stellt die Veterinärämter auf Bundes- und auf kantonaler Ebene vor Herausforderungen, müssen doch Menschen sowie Tiere bei uns ebenfalls vor Risiken geschützt werden.

Behörden und Tierschutzorganisationen haben innert kurzer Zeit pragmatische Wege beschritten, um die Einreise von ukrainischen Flüchtlingen mit Heimtieren zu erleichtern. Unbesehen dessen scheinen Quarantänen, Beschlagnahmungen sowie Euthanasien unvermeidlich.

Momentan findet in der Schweiz eine tierseuchenrechtliche Debatte zum richtigen Weg statt. Das kürzlich in Zürich geschaffene Center for Animal Law and Ethics (Cale) schlägt zur aktuellen schweizerischen Praxis vor, «die bisherige, im europäischen Vergleich sehr strenge Handhabung bei nicht nachweislich gegen Tollwut geimpften Tieren zu überdenken».

Tiere selber gelangen auch immer wieder zum «Kriegseinsatz», primär zu Transport- und zu Kommunikationszwecken. Dies geschieht seit Jahrtausenden, bis in die Gegenwart.

Als Militärtiere wurden beispielsweise 37 Kriegselefanten von Hannibal im Jahr 218 v. Ch. zur Alpenüberquerung verwendet, und lange Zeit verfügte jede Armee über eine Kavallerie; die Schweizer Armee schuf ihre Kavallerie anfangs der 1970er-Jahre ab, und die Brieftauben wurde sogar erst im Jahr 1994 «ausgemustert». Insofern können Tiere nicht nur Opfer, sondern ebenso «Täter» – besser: missbrauchte «Kriegsinstrumente» – sein.

Trotzdem interessiert das Thema «Tiere in Kriegszeiten» im Allgemeinen kaum, was nicht zuletzt auf die Politik, auf die Medien und auf die meisten Juristen zutrifft, sei es in der Schweiz oder im Ausland. Das in Kriegen zentrale humanitäre Völkerrecht («Kriegsvölkerrecht») schützt primär Zivilpersonen, Verwundete oder Kriegsgefangene, wohingegen Tiere, die nach wie vor als «Sachen» qualifiziert werden, fast gänzlich ignoriert bleiben.

Die Tiere stellen seit jeher die vergessenen Opfer von kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen menschlichen Militärs dar, sozusagen deren Kollateralschäden. Dass dies meist nur schulterzuckend zur Kenntnis genommen wird, scheint geradezu schändlich. Ob gegenläufige Forderungen in der Tierrechtslehre etwas ändern werden, ist ungewiss.

Selbstverständlich hat das menschliche Leiden bei kriegerischen Auseinandersetzungen im Vordergrund zu stehen. Doch nicht allein Menschen, sondern ebenfalls Tiere sind Kriegs­­opfer. Sie können getötet, verletzt, kriegerisch missbraucht oder gänzlich vernachlässigt werden. Wenn Lebensmittel fehlen, werden Tiere nicht mehr gefüttert, sondern verfüttert.

Meines Erachtens sollte deshalb bei allen Kriegen das Schicksal der Tiere nicht aus den Augen verloren werden, auch bei uns: mit gutem Grund – als Zeichen unserer Humanität.