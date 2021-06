Schweiz-Frankreich Unanständig selbstbewusst, arrogant und gut – Versuch einer Einordnung des Siegs gegen Frankreich Das Auftreten der Schweizer Nationalmannschaft ist unanständig selbstbewusst und unanständig arrogant. Der Sieg über den Weltmeister war überraschend, aber auch wunderschön und hochverdient, weil Xhaka und seine Teamkameraden unanständig gut Fussball spielen. Pedro Lenz Hören Merken Drucken Teilen

Captain Granit Xhaka feiert den Sieg der «Unanständigen». Marko Djurica / AP

Als ich ein kleiner Bub war, gab es einen schwarzen Boxer, der von sich sagte, er sei der Grösste, der Beste, der Schönste und der Schnellste. Der Boxer hiess Muhammad Ali und wir Schulkinder verehrten ihn. Doch die Erwachsenen um uns herum waren entsetzt über sein Auftreten. Im spiessbürgerlichen Langenthal der frühen 1970er-Jahre war Selbstlob ein Sakrileg.

Niemand durfte hinstehen und sagen, er sei besser als jemand anderes. War jedoch derjenige, der sich öffentlich selbst rühmte, ein Schwarzer, dann war es noch viel schlimmer. Der allgemeine Konsens war damals der, dass ein Schwarzer froh sein musste, ein freier Mann zu sein, und dass er deswegen besonders demütig und dankbar sein sollte.



Jahrzehnte später haben auch die meisten Erwachsenen von damals verstanden, dass Ali eine Mission hatte, die weit über das Boxen und über seine markanten Sprüche hinausging. Aber in den frühen 1970er-Jahren galt übersteigertes Selbstbewusstsein besonders in meinem Wohnort als unverzeihliche Sünde.

Mir fiel diese bleierne Zeit im biederen, engstirnigen Langenthal meiner Kindheit ein, als ich die ersten Kommentare über Granit Xhakas Frisur las. Der Kapitän der Schweizer Fussballnationalmannschaft hatte sich wenige Tage vor EM-Beginn einiges zuschulden kommen lassen. Er hatte sich, trotz internen Coronavorschriften, tätowieren lassen. Er war mit einem teuren Luxusauto zum Zusammenzug der Nationalmannschaft gefahren und er hatte einen Coiffeur ins Teamhotel einfliegen lassen, um sich die Haare blond zu färben.

Granit Xhaka liess sich vor dem EM-Start ein Tattoo stechen. Toto Marti/Freshfocus

Das sind lauter Dinge, die neureiche, arrogante und ungebildete Schnösel machen. Die Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer gab sich entsetzt und angewidert. Wie konnten diese Nationalspieler es wagen, sich wie grossspurige Grossverdiener zu verhalten? Doch die Leute vergassen in ihrem moralischen Aufschrei das Wesentliche. Granit Xhaka und seine Teamkameraden sind genau das, wozu man sie mit all den Millionenverträgen gemacht hat: neureiche, arrogante und ungebildete Schnösel. Warum wundert uns das so fest? Warum verleitet uns diese Tatsache dazu, derart entsetzt, überrascht und moralisch überlegen zu urteilen? Sie sind so reich, weil Fussball ein Milliardenbusiness ist und die Spieler diesem Business die Hauptrolle spielen.

Viele Profifussballer sind ungebildet und arrogant

Junge Millionäre geben ihr Geld unter anderem für unvernünftig teure Autos aus. Das ist nicht erst seit gestern so. Fussballmillionäre geben mehr aufs Aussehen, als auf Bildung. Das ist auch nicht erst seit gestern so. Junge Menschen haben die Tendenz, ihren Besitz und ihr Aussehen in sozialen Netzwerken mit der Welt zu teilen.

Auch diese weitverbreitete Neigung ist nicht mehr ganz neu. Sehr viele Profifussballer auf diesem Niveau sind tendenziell ungebildet, arrogant und reich. Das liegt in der Natur der Sache. Sie müssen in sehr jungen Jahren sehr viel Zeit in ihre Körper investieren. Da bleibt nicht viel Platz für humanistische Bildung und die Einübung von gesellschaftlichen Tugenden wie Bescheidenheit und Diskretion.

Und wenn man Woche für Woche von Zehntausenden von Fans bejubelt wird, trägt dieser Jubel naturgemäss wenig zu einem bescheidenen Wesen bei. Wieso tut ein grosser Teil der Öffentlichkeit so, als hätte er dies alles nicht gewusst?

Wir Fussballfans wollen nicht, dass unsere Stars Bertolt Brecht oder Friedrich Schiller zitieren können. Wir wollen auch nicht, dass sie Geige spielen und Gedichte schreiben. Wir wollen, dass sie den Fuss oder den Kopf hinhalten, auch dort, wo es weh macht. Fussballer sollen grätschen, schwitzen, sprinten und einnetzen. Und nach dem Spiel sollen sie vor der Kamera noch ein paar möglichst belanglose Hauptsätze aufsagen.

Fussballer brauchen in Interviews gerne Wörter wie Ehre, Heimat, Stolz, Kampf oder Kameradschaft. Das sind die Wörter, die wir von ihnen hören wollen. Das sind lauter historisch vorbelastete Begriffe. Man darf diese Begriffe selbstverständlich benutzen, aber wenn sie sehr gehäuft auftreten, klingen sie ein bisschen schmutzig.

Viele Namen, die fremd klingen mögen

Die Schweizer Fussballnationalmannschaft unterscheidet sich nicht wesentlich von anderen europäischen Nationalmannschaften. Sie besteht zu weiten Teilen aus Spielern, deren Eltern oder Grosseltern eingewandert sind und die deswegen Namen haben, die in den jeweiligen Ländern fremd klingen mögen. In Staaten wie Belgien, Holland oder Frankreich kommen viele der eingebürgerten Nationalspieler ursprünglich aus den ehemaligen Kolonien. In anderen Ländern wie der Schweiz, Schweden oder Österreich, sind die eingebürgerten Spieler oft Kinder von Arbeitsmigranten oder Flüchtlingen aus Süd- oder Südosteuropa.

Die Torschützen der sieben Tore der Schweizer Nationalmannschaft bis zum Viertelfinal heissen Haris Seferovic (3 Tore), Xherdan Shaqiri (2 Tore), Brel Embolo, (1 Tor) und Mario Gavranovic (1 Tor). Zum besten Spieler der Achtelfinals Frankreich – Schweiz wurde der Schweizer Captain Granit Xhaka gewählt. Die Eltern der aufgezählten Spieler stammen aus Bosnien, Kosovo, Kamerun und Kroatien. Die Spieler selbst sind alle in der Schweiz aufgewachsen und sie haben alle in der Schweiz angefangen, Fussball zu spielen. Wie fast alle Nationalspieler, verdienen sie ihr Geld längst im Ausland. Aber sie sind Schweizer, echte Schweizer, die reden wie Schweizer und lachen wie Schweizer.

Als die Schweizer Fussballnationalmannschaft noch viel weniger Spieler mit Migrationshintergrund hatte, hatte sie auch noch viel weniger Erfolg. Seferovic, Shaqiri, Embolo, Gavranovic und Xhaka und ihre Kollegen machen die Schweizer Nationalmannschaft stark. So stark, dass sie sogar den Weltmeister Frankreich aus dem EM-Turnier werfen.

Seferovic, Shaqiri, Embolo, Gavranovic oder Xhaka machen die Schweizer Nationalmannschaft stark. Marko Djurica / Pool / EPA

Der Sieg gegen Frankreich ist beinahe eine fussballerische Sensation. Ich sage «beinahe», weil es in der Geschichte des Fussballs immer wieder vollkommen unerwartete Resultate gegeben hat. Dieses Weiterkommen gegen den amtierenden Weltmeister ist aus Schweizer Sicht wunderschön, hochverdient und überraschend. Dennoch wäre es übertrieben, von einer wahren Sensation zu reden.

Die Schweizer Fussballer, auch die tätowierten, auch die blondierten, auch die Besitzer teurer Sportwagen, können sehr, sehr gut Fussball spielen. Das wissen sie selbst und das weiss die Öffentlichkeit schon seit einiger Zeit. Eben im letzten Herbst hat die Schweiz in der Nations-League hervorragende Spiele mit zwei Unentschieden gegen den mehrfachen Weltmeister Deutschland gezeigt. Gleichzeitig hat die Schweiz auch immer wieder grosse Spiele verloren. Das 0:3 gegen Italien war nicht die erste und nicht die letzte Niederlage.

Doch nun, da eine ganze Nation so getan hat, als sei ein 1:1 gegen Wales ein Fiasko und ein 0:3 gegen Italien ein sportlicher Weltuntergang, leuchtet dieses 3:3 gegen Weltmeister Frankreich mit Sieg im Penaltyschiessen wie die strahlende Abendsonne nach einem düsteren Regentag.

Der Sieg gegen Frankreich war selbstverständlich ein Sieg des ganzen Teams, aber es war eben auch und besonders ein Sieg derer, die, wie dereinst Muhammad Ali, unanständig selbstbewusst und unanständig arrogant aufgetreten sind. Es war ein Sieg der Unanständigen, ein Sieg derjenigen, die unanständig gut Fussball spielen.