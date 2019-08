Gastkommentar Fragwürdige Thesen und dubiose Sichtungen Wie jedes Jahr hat das Sommerloch seltsame Kreaturen geboren: Mensch-Tier-Hybrid-Wesen in Japan, einen Kaiman im Hallwilersee, verdingte Krippenkinder im Thurgau. Patti Basler

Patti Basler, Kaberettistin, tourt mit ihren abendfüllenden oder Kurz-Programmen, moderiert Anlässe und Poetry Slams, veranstaltet Workshops oder unterhält Gäste und Publikum. Bild: Visual Moment

Sobald Politik und Wirtschaft ferienbedingt stillstehen und nur noch die Temperaturkurven in die Höhe schiessen, glaubt das geneigte Sommerpublikum gerne an fragwürdige Thesen und dubiose Sichtungen.

Dass menschliches und tierisches Erbgut vermischt werden, ist allerdings keine Sage. Aber auch keine Neuheit. Was nun auf naturwissenschaftlicher Ebene erfolgt, wurde lange gesellschaftlich antizipiert. Mischwesen gibt es in dem Mythologien der meisten Kulturen. Man denke nur an Sobek, den ägyptischen Gott mit dem Krokodilkopf.

Menschen wurden jedoch auch zu Tieren gemacht, um ihnen die Würde und ihren Peinigern die Gewissensbisse zu nehmen. Ein Hund lässt sich so viel besser schlagen als ein Mann. Eine Ratte vernichtet man lieber als eine Frau.

Nur der innere Sauhund zeigt sich resistent gegen jede Art von Tierquälerei.

Selbst in der schönen Heidi-Schweiz gab es eine vom Staat geduldete und geförderte Praxis, bei der manche Kinder schlechter gehalten wurden als durchschnittliche Haustiere. Man machte sie nicht nur zu Arbeitstieren, sondern handelte sie wie Dinge. Sie wurden verdingt.

Johanna Spyri hat darüber Geschichten geschrieben. Gelungene Beispiele wie das von Heidi, welches in der Fremde etwas lernen konnte. Und weniger gelungene, bei denen die verdingten Kinder starben. Nicht nur an Misshandlung, sondern an fehlender Zuwendung.

Kinder können diese Zuwendung von vielen Seiten bekommen. Von Grosseltern, Tanten, Onkeln, Angestellten, Krippenpersonal. So wie es in traditionellen Familien in der Schweiz der Fall war. Denn die Kindererziehung war immer eine Aufgabe der ganzen Gesellschaft. Nur eine kurze Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg konnten reiche Familien auf Hausangestellte und arme auf ein Einkommen verzichten.

In der übrigen Zeit der Menscheitsgeschichte bekamen Kinder vor allem das, was man heute Fremdbetreuung nennt.

Dass nun eine Verena herzog und Fremdbetreuung mit Fremdplatzierung verglich, ist verständlich: Beides klingt ähnlich, beides klingt fremd. Da wird gerne ein Vergleich zusammengezimmert wie vom Schreinermeister persönlich.

Deshalb hier nochmals in aller Kürze zum besseren Verständnis: Fremdbetreuung ist die zeitlich begrenzte Betreuung von Kindern durch andere Menschen als die Eltern. Beispielsweise wurde Sebastian Kurz fremdbetreut vom österreichischen Parlament. Fremdplatzierung hingegen ist die dauerhafte Unterbringung an einem anderen Ort als bei den leiblichen Eltern. Dies kann durchaus zum Wohl der Kinder sein. Beim Beispiel der Verdingung war es das aber in den seltensten Fällen.

Fremdplatziert sind die menschlichen Gene im Schweine-Embryo. Fremdplatziert war Heidi in Frankfurt. Doch fremdplatziert heisst nicht in jedem Falle fehlplatziert. Fehlplatziert sind Vergleiche von Verding- mit Krippenkindern. Die sind etwa so fehl am Platz wie ein Kaiman im Hallwilersee.