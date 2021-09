Schnee von gestern Es geht aufwärts mit uns – auf der Waage Die Pandemie-Begleiterscheinungen wie Homeoffice und Bewegungsmangel haben die Bevölkerung im Schnitt 3,3 Kilo zunehmen lassen. Eine Analyse.

Hans Graber Bild: Luzerner Zeitung

Die Schweiz hat schön zugelegt in den letzten zwei Jahren. Wenn ich richtig gerechnet habe, kann sie etwa 24'000 Tonnen mehr Lebendgewicht in die Waagschale werfen als noch Mitte 2019. Das ist zu schliessen aus einer Anfang Woche veröffentlichten Studie der Universität St.Gallen. Professor Rudolph und sein Team – ein Herr Eggenschwiler und eine Frau mit dem griffigen Namen Kralle – haben herausgeknobelt, dass wir von 2019 bis 2021 im Durchschnitt um 3,3 Kilo zugenommen haben. Von 2014 bis 2019 waren es total gerade mal 100 Gramm pro Nase gewesen.

Die neuen Zahlen offenbaren indes grosse Altersunterschiede. Während die 16- bis 45-Jährigen moderate 1,5 Kilo ansetzten, waren es bei den 45- bis 64-Jährigen stolze 6,7 Kilo. Hingegen ging es bei den Ü65 sogar minim bergab, was mich als Direktbetroffenen freilich nur wenig wundert. Unsereins ist ja in fast allen Bereichen tendenziell eher auf Talfahrt.

Mit Statistiken und Studien ist es jedoch so eine Sache. Etwas stutzig macht einen hier, dass die Leute nicht auf eine Waage gestellt wurden. Die Angaben beruhen auf einer Befragung von 844 Schweizerinnen und Schweizern (ab 16 Jahren). Sie waren nicht identisch mit den Befragten von 2019. Aber trotz Fragezeichen wollen wir das angegebene Plus von 3,3 Kilo jetzt mal stehen lassen. Schuld an der Zunahme soll primär die Pandemie sein, mit ihren Begleiterscheinungen wie Homeoffice und Bewegungsmangel. Ob der Anstieg auch den Mehrverbrauch an Toilettenpapier erklären könnte, wurde nicht untersucht.

Obwohl ich die eine und andere statistische Zahl zu menschlichen Lastern zweifellos in die Höhe treibe, habe ich zu den 3,3 Kilo rein nichts beigetragen. Mein Gewicht ist seit Jahrzehnten mehr oder weniger konstant. Ein Rätsel. Ich kann machen, was ich will, und halte trotzdem eisern das «Normalgewicht». Mein aufgrund Graberscher Gene etwas voluminös geratener Kopf lässt mich schwerer erscheinen, als ich effektiv bin. Der BMI liegt aber einwandfrei unter 25, also im grünen Bereich. Knapp, aber trotzdem. Auch hellgrün ist grün.

Auch schon hatte ich die Vermutung, dass die Waage defekt ist und einfach seit Jahr und Tag dasselbe anzeigt. Aber gegen diese These spricht, dass auch die Grösse der Jeans (33/32) immer dieselbe ist. Die darin verwebten 1,5 % Elastan geben minimen Spielraum im Hüftbereich, aber ich schöpfe ihn nicht aus. Im Gegenteil, neuerdings muss ich den Gürtel enger schnallen. Ich gehe nun auf dem letzten (innersten) Loch durchs Leben.

Das können nicht alle von sich behaupten. Fragt sich nur: Ist es schlimm, wenn man 3,3 oder gar 6,7 Kilo zugelegt hat? Das heutige Körperideal entspricht schon mehr dem Drahtigen, Straffen und Knackigen bis hin zum Knochigen. «Kein Gramm Fett» soll sein. Dabei ist doch Fett ein Geschmacksträger. Ich bin – nicht nur aus Selbstschutz– Befürworter einer angemessenen Knautschzone. «Schöne, warme, weiche Frau», hat Stephan Remmler mal gesungen. Sehr gut gesagt.

Den in den beiden letzten Jahren dicker und dadurch vielleicht unglücklicher Gewordenen zum Trost: Mir ist das nicht aufgefallen, es ist alles in Ordnung. Klar, von schlank bis herrlich herausgefressen ist es ein schleichender Prozess, den nimmt man als Mitmensch nicht unbedingt wahr. Aber wenn im Einzelfall meine tröstenden Worte nicht ausreichen sollten, kann ich mich darüber hinaus auch noch solidarisch zeigen: Nicht selten fühle ich mich nämlich auch als BMI-Normalo tonnenschwer, begünstigt dadurch, dass einem so manche Leute drückend zur Last fallen. Unter anderem – aber nicht nur – Verfasser von allerlei Studien.