Kommentar Ein mutiger Entscheid Reporter Christopher Gilb zur heutigen Wegwerfmentalität. Christopher Gilb

Christopher Gilb (Bild: Stk)

Vergangene Woche haben wir über Joseph Yakoub berichtet. Der gebürtige Syrer betreibt seit zehn Jahren im Bahnhofsgebäude in Baar einen Schuh- und Schlüsselservice. Nun jedoch schliesst er seinen Laden Ende November. Denn seit drei Jahren gehe das Geschäft bachab. Er habe immer weniger Kundschaft. An der Poststrasse 11 in Zug wagt er nun den Neustart mit kleinerer Auswahl. Am neuen Standort erhofft er sich mehr Resonanz.

Das ist ein mutiger Entscheid. Wann haben Sie zum letzten Mal ihre Schuhe zum Schuhmacher gebracht, wenn sie kaputt waren? Ich zumindest schon länger nicht mehr. Sachen sind austauschbar geworden, und alles gibt es in grosser Masse zum günstigen Preis. Oft kauft man sich lieber gleich ein paar neue Schuhe, statt die alten reparieren zu lassen, neue Hosen, statt das Loch zu flicken, wobei löchrige Hosen ja sowieso gerade in Mode sind.

Das macht es für Anbieter wie Yakoub schwierig, zu über­leben. Und neue Schuhe kauft man sowieso eher bei einer Kette als beim Schuhmacher um die Ecke, eine Formulierung, die heute sowieso nicht mehr die gleiche Bedeutung hat. Wo solche Handwerksbetriebe wie jener von Yakoub früher Anlaufstelle für die grosse Masse waren, sind sie es heute nur noch für ein spezifisches Klientel. «Das exakte und sorgfältige Handwerk wird weiter wichtig sein, es gibt nach wie vor viele Leute, denen gute Qualität wichtig ist», hat der Schuhmacher unserer Zeitung gegenüber gesagt. Das stimmt. Genauso, wie es Leuten noch wichtig ist, dass ihnen das passende Buch empfohlen wird und sie sich nicht selbst durch die gigantische Auswahl kämpfen müssen. Darauf setzt Susanne Giger, die in ihrer vergangenes Jahr eröffneten Buchhandlung an der Oswaldgasse das Angebot bewusst klein hält – im Gegensatz zu ihrem früheren Laden.

So wird es nun auch Yakoub versuchen: Qualität statt Quantität. Nicht überall mitmischen, denn das machen schon genug, sondern aufs Beste, was man kann, setzen. Schwierig wird es trotzdem. Und gerade für Baar ist es eigentlich kein gutes Zeichen, dass es nicht auch in Baar einen solchen Platz gibt, wo einer wie Yakoub sich den Neustart zutraut.