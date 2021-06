Apropos Die Obsession der leeren Inbox Ich habe es wieder mal geschafft: Meine Mailbox ist leer. Wieso ich trotzdem mehr Disziplin brauche. Arno Renggli Merken Drucken Teilen

AP / Keystone

Ich habe es wieder mal geschafft: Meine Mailbox ist leer. Alles erledigt und dann sauber archiviert oder gelöscht. Was für eine Befreiung! Es möge immer so sein! Darum schaue ich gleich, ob wieder was reingekommen ist. Jawohl, sofort erledigen, wieder ist alles leer. Okééé... Vielleicht kann es nicht schaden, nochmals zu gucken. Könnte ja sein... Nein, nichts. Herrlich, dieses Gefühl. Obschon, vielleicht ist gerade jetzt ein neues Mail... ich checke mal kurz.

Doch nun wird mir klar, dass ich das Kind mit dem Bade ausschütte. (Falls die Redensart hier nicht passt, schreiben Sie mir ungeniert.) Mails zu zeitnah zu erledigen, ist gewiss eine Tugend. Aus den Augen, aus dem Sinn. Aber für die geleerte Inbox habe ich eine regelrechte Obsession entwickelt. Das ist weder gesund noch effizient. Ich brauche mehr Disziplin, Mails nicht zu checken. Zum Beispiel: Wenn ich nicht arbeite, maximal einmal pro Tag. Mal sehen, ob ich das in den Griff kriege.