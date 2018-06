Der Frauen liebstes Stück Einblicke Maria Winter, Sprachdozentin

Sprachdozentin Maria Winter ist eine der Autorinnen der Kolumne "Einblicke". (Bild: Pius Amrein)



…übrigens meine Herren, haben Sie sich schon einmal gefragt, wie gewaltig die Problemlawine ist, die eine autofahrende Frau täglich überrollt? Erst klemmt der Gurt. Dann ist plötzlich der Gurteinraster nicht mehr da, wo er beim letzten Abschnallen noch war. Dann legt man seine Handtasche auf den Beifahrersitz. Das Auto erkennt die Handtasche als Mensch und fordert piepsend auf, sie anzuschnallen.

Tipp an alle autofahrenden Frauen an dieser Stelle. Reagieren Sie gelassen und souverän, Ihr Auto hat weder gegen Sie noch Ihre Tasche was. Geben Sie dem Piepsen nach und schnallen Sie Ihre Handtasche kurzerhand an. Es vermittelt Ihnen ein Gefühl von Sicherheit, wenn Ihre Tasche und der darin enthaltene überlebenswichtige Inhalt fest im Sattel sitzen.

Meine Damen stellen Sie sich einmal die Katastrophe babylonischen Ausmasses vor, die auf eine Vollbremsung bei nichtangeschnallter Handtasche mit essenziellem Inhalt unausweichlich folgt. Sämtliche Utensilien sowie die komplette Dschungel-Vulkanausbruch-Dürreperiode-Überlebensausstattung, die man üblicherweise mit sich trägt, flögen komplett auf den Fussraumboden.

Die Folge wäre: die exakt kalkulierte Handtaschen-Ordnung ginge für immer verloren. Hand aufs nunmehr stark be- lastete Herz, das vor Beklemmungen anfinge arhythmisch zu schlagen. Würden Sie den Anblick dieser unwiderruflichen Katastrophe ertragen? Bis Frau da wieder Ordnung rein bringt!!

Wie würden Sie zwischenzeitlich einen Vulkanausbruch zwischen Luzern und Zürich überleben wollen? Wie würden Sie die Wüste überqueren wollen, wenn der Vierwaldstättersee in einer über Nacht einbrechenden Hitzeperiode austrocknen würde?

Ersparen Sie sich dieses Leid und schnallen Sie Ihre Handtasche künftig immer an. Überprüfen Sie hinterher, durch ein kurzes Ziehen, ob der Gurt richtig steckt. So kommen Sie mit Ihrem Liebling sicher und unbeschadet ans Ziel, komme was wolle.