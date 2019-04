Kommentar Brand der Notre Dame: Verluste gehören dazu Nach dem Brand von Notre-Dame trauert die Welt um die beschädigte Kathedrale. Unzählige Schätze wurden im Laufe der Geschichte verbrannt, geschleift, zerbombt, vergessen. Jérôme Martinu

Jérôme Martinu, Chefredaktor der Luzerner Zeitung.

Das Dach ist weg. Eine Feuersbrunst hat in Paris die Kirche Notre-Dame schwer beschädigt. Tausende Französinnen und Franzosen drücken nach der fatalen Brandnacht vor Ort ihre Anteilnahme aus. Notre-Dame ist für Paris und Frankreich nicht nur ein epochenprägender Sakralbau. Die weltberühmte Kathedrale ist auch Teil der nationalen Identität. Die römisch-katholische Kirche wird wieder aufgebaut. Aber der Verlust vieler Artefakte ist schmerzvoll, gerade an einem so symbolträchtigen Ort. Und dennoch gehören Verluste dazu. Unzählige Schätze wurden im Laufe der Geschichte verbrannt, geschleift, zerbombt, vergessen.

Wo kennt man den Verlust eines Wahrzeichens besser als in unserer Region? Der Brand der Luzerner Kapellbrücke von 1993 ist Teil des kollektiven Gedächtnisses. So schnell die mittelalterliche Holzbrücke wieder aufgebaut wurde, so episch war – und ist! – die Debatte um die Brückenbilder. Sollen Kopien zum Schutz der verbliebenen Originale aufgehängt werden? (Kunst-)Historisch wertvolle Werke müssen öffentlich begeh- und einsehbar bleiben. Geschichte zum Schutz vor Naturgewalten und Vandalismus wegsperren ist ebenso falsch, wie schützenswerte Objekte einfach verfallen zu lassen. Das bedeutet: Faksimiles sind ein Ausweg. Denn auch Kopien waren stets Teil der Geschichte.