Vorwürfe gegen Bundesanwalt Michael Lauber: Bitte keine Schnellschüsse!

Unter Beschuss: Lauber deutet Existenz eines dritten Treffens mit Fifa-Infantino an – und will auch bei einem Disziplinarverfahren wieder kandidieren

Bundesanwalt Michael Lauber will auch im Fall eines Disziplinarverfahrens gegen ihn seine Wiederkandidatur nicht zurückziehen. An ein drittes Treffen mit Fifa-Chef Infantino will er sich nicht erinnern, auch wenn es offensichtlich stattgefunden habe.