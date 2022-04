Apropos Ein klitzekleines Problem Unsere Autorin plagt das schlechte Gewissen – wegen eines Gerstenkorns in ihrem linken Augenlid. Rahel Empl Drucken Teilen

Ein Gerstenkorn kann für mächtig schlechte Stimmung sorgen. Aber ist das angesichts des Krieges in der Ukraine noch okay? Javier Sánchez

Ich habe ein Problem. Ein klitzekleines zwar, aber es fühlt sich gerade unerträglich gross an: Im Lid meines linken Auges hat sich ein Gerstenkorn gebildet.

Es mag lächerlich anmuten, dies als Problem zu sehen; normalerweise klingt diese Entzündung nach wenigen Tagen von selbst ab. In meinem Fall aber – es ist nicht das erste Mal – kommt ein Gerstenkorn, um mehrere Wochen zu bleiben. Das Lid schwillt an, die Stelle schmerzt. Augenarzt, Antibiotikum, the whole nine yards. Make-up kann ich mir in dieser Zeit abschminken, Kontaktlinsen ebenso.

Mächtig schlechte Stimmung also. Ich solle kein Drama daraus machen, mahnt mich eine innere Stimme, das sei ja schlimmer als beim Märchen «Prinzessin auf der Erbse»: «Denk an die Menschen in der Ukraine, die haben gerade weitaus grössere Probleme.»

Stimmt. Jetzt plagt mich nicht nur das Gerstenkorn, sondern auch das schlechte Gewissen. Und trotzdem frage ich mich: Ist es okay, all unsere Mikroprobleme im Angesicht des Krieges zu relativieren? Oder haben diese Probleme noch ein Recht auf Bedeutsamkeit?