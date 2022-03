Analyse Die Schweiz und Europa: Bringt der Krieg uns näher an die EU? Seit zwei Wochen herrscht in der Ukraine Krieg. Die Übernahme der EU-Sanktionen durch die Schweiz zeigt, auf welcher Seite die Schweiz steht. Aber was bedeutet das für das Verhältnis der Schweiz zur EU? Eine Analyse. Remo Hess, Brüssel Drucken Teilen

Bundespräsident Ignazio Cassis Peter Klaunzer / KEYSTONE

Der Kontrast hätte kaum grösser sein können. Es war vor zwei Wochen. Einen Tag nachdem der russische Diktator Wladimir Putin den Überfall auf die Ukraine befohlen hatte, lud der Bundesrat zur Medienkonferenz. Das Thema: Die Schweizer Europapolitik. Der Auftritt verkam zu einer Vorstellung absurden Theaters.

Da bricht in Europa ein Krieg aus. Es hagelt Bomben und Raketen. Ein Land wird gezwungen, um sein buchstäbliches Überleben zu kämpfen. Die ganze Welt ist im Ausnahmezustand. Nur in Bern hält die Landesregierung am Tagesprogramm fest und nimmt sich eine gute Stunde Zeit, um lang und breit über die Vorteile vertikaler gegenüber horizontaler Dynamisierung und ander komplizierte Fragen des schweizerisch-europäischen Mikrokosmos zu referieren. Der Bundesrat beweist damit unfreiwillig: Das Gefühl für das richtige Timing geht ihm ab.

Die Schweiz kann sich über ihre Luxusprobleme glücklich schätzen

Auch inhaltlich kam ausser viel warmer Luft wenig Neues heraus. Wenn es eine Erkenntnis gegeben hat, dann diese: Die Schweiz kann sich glücklich schätzen über ihre Luxusprobleme. Zur Erinnerung: Die Ukraine muss diesen Krieg auch führen, weil sie sich 2014 für ein Assoziierungsabkommen mit der EU entschlossen hat. Weil sie für sich das Recht reklamiert, «genau gleich wie ihr» sein zu wollen, wie es Präsident Wolodimir Selenski in einer bewegenden Rede an die Abgeordneten des EU-Parlaments vergangene Woche erklärte.

Unser Bundesrat hingegen hat sein eigenes Assoziierungsabkommen mit der EU vor gut einem Jahr leichtfertig beerdigt. Zu gross war das innenpolitische Sprengpotenzial, ob man nun eine acht- oder viertägige Anmeldefrist für Handwerker beibehalten soll. Oder ob unsere europäischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, wenn sie in der Schweiz die Jobs erledigen, für die unsereiner sich zu schade ist, ein paar Monate früher oder später Sozialhilfe erhalten sollen.

Wer sind unsere Freunde und wo gehören wir hin?

Neben der Sorglosigkeit der hiesigen Politdebatte lehrt uns die Ukraine vor allem etwas: Nämlich, dass es in der Europapolitik nicht in erster Linie um Wirtschaftsfragen oder abstrakte Souveränitätsbegriffe geht. Sondern im Kern um die geostrategische Ausrichtung des Landes. Die Rückkehr des Krieges auf dem alten Kontinent legt dies vor aller Augen offen. Es geht um die Frage, wer unsere Freunde sind und wo wir eigentlich hingehören. Ja zu Europa? Nein zu Europa? So einfach ist das.

Die Welt verändert sich gerade in rasantem Tempo. Sie spaltet sich in zwei Blöcke. Einen westlichen, wo Rechtsstaatlichkeit, Freiheit und das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen einen hohen Stellenwert geniessen. Und einen antiliberalen Block aus Russland, China und weiteren Autokratien, wo das Kollektiv in der Person eines Führers über das Individuum herrscht.

Die Schweiz steht auf der Seite der freien Welt

Im Ersten und im Zweiten Weltkrieg vermochte die Schweiz neutral zu bleiben. Das machte Sinn: Unsere Nachbarstaaten führten gegeneinander Krieg. Die Eidgenossenschaft drohte entlang der Sprachgrenzen zerrissen zu werden. In den Jahren des Kalten Krieges war die Westorientierung unserer kapitalistischen Demokratie schon unbestritten. In der sich immer schärfer abzeichnenden, neuen Ost-West-Konfrontation kann und darf es jetzt nur eine Antwort geben, auf welcher Seite die Schweiz steht. Nämlich auf jener von Europa, den USA und der freien Welt. Die Übernahme der EU-Sanktionen durch die Schweiz macht dies deutlich.

Für den Bundesrat bedeutet das, dass er das seit Jahren andauernde Spiel der Verzögerung beendet und in der Europapolitik endlich liefert. Schluss damit, die Verantwortung an taktierende Parteipräsidenten, an Partikularinteressen- gebundene Sozialpartner und von Milliardären gesteuerte Wirtschaftskomitees abzuschieben. Kompromisse mit der EU sind möglich. Sie müssen nur konsequent angestrebt werden.