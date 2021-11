KOMMENTAR St.Gallen und Thurgau: Eine moderate Steuersenkung liegt drin Demnächst entscheiden die kantonalen Parlamente über den Steuerfuss. Angesichts der soliden Finanzlage ist ein Rabatt für die Bürgerinnen und Bürger angezeigt. Stefan Schmid Hören Drucken Teilen

In den Kantonen Thurgau und St.Gallen soll der Steuerfuss um je 5 Prozentpunkte reduziert werden. Alessandro Crinari / KEYSTONE

Es war der Thurgau, der die Steuerdiskussion in der Ostschweiz lanciert hat. Nach einem bombastischen Rechnungsabschluss 2020 ist die Staatsschatulle gut gefüllt. Die Regierung schlägt daher dem Grossen Rat eine Steuersenkung von 5 Prozentpunkten vor. Entschieden wird am 8. Dezember.

Damit haben die Thurgauer wohl die St.Galler Nachbarn auf den Geschmack gebracht.

An ihrer Sitzung von dieser Woche hat die bürgerlich dominierte Finanzkommission des Kantonsrats ebenfalls eine Steuersenkung von 5 Prozentpunkten gefordert. Das letzte Wort hat das Parlament an der bevorstehenden Novembersession.

Nur im Appenzellerland dürften Steuersenkungen bei den Budgetberatungen von Anfang Dezember kein grosses Thema sein. In Innerrhoden, wo die Steuersätze ohnehin bereits moderat sind, stehen wichtige Investitionen an. Und in Ausserrhoden herrscht Vorsicht angesichts der angespannten Finanzlage des Spitalverbundes.

In den beiden grossen Ostschweizer Kantonen jedoch stehen die Chancen gut, dass die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler bald einen kleinen Rabatt auf ihrer Rechnung bekommen. Das ist aus Bürgersicht erfreulich. Die Abgabenlast hat in den letzten Jahren –man denke nur an die stets steigenden Krankenkassenprämien – zugenommen.

Die geplanten, moderaten Steuersenkungen sind aber auch aus übergeordneter Perspektive vertretbar. Insbesondere im Thurgau fliesst der Honig üppig. Das Eigenkapitalpolster ist dick, die Ausschüttungen der Nationalbank haben zu einem Rekordergebnis geführt. Davon sollen die Thurgauerinnen und Thurgauer profitieren können. Es ist nicht die Aufgabe des Staates, Vermögen anzuhäufen.

Auch bei den St. Galler Nachbarn ist die Lage entspannt. Die befürchteten Einnahmenausfälle wegen der Pandemie sind so nicht eingetreten, der Kanton sitzt auf 1,5 Milliarden Franken Eigenkapital.

Die Finanzdisziplin der Ostschweizer Kantone ist ausgeprägt. Es ist daher richtig, der Bevölkerung etwas zurückzugeben. Eigenartig mutet hingegen an, dass in St. Gallen gleichzeitig ein Sparpaket von 70 Millionen aufgegleist wird. Staatsaufgaben überprüfen, ja. Sparen auf Vorrat, nein. Da sollte der Kantonsrat umsichtig bleiben.