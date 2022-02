Kommentar Neutralität ist kein Grund gegen aktive Solidarität mit dem Opfer: Die Schweiz sollte sich jetzt einen Ruck geben Wie verhält man sich, wenn ein Gewaltverbrecher die Nachbarin überfällt? Wenn der Angreifer ein zynischer Diktator ist und die Angegriffene eine Demokratie? Es braucht dringend Hilfe – mit allem. Thomas Kessler Drucken Teilen

Zehntausende Ukrainerinnen und Ukrainer haben das Land bereits verlassen. Das Bild zeigt Flüchtlinge aus Kiew, die in Warschau (Polen) ankommen, wo sie von freiwilligen Helfern empfangen werden. Roman Pilipey / EPA

Die Geschichte wird darüber urteilen, ob wir ausreichend versucht haben, die krasse Verletzung des Völkerrechts zu mildern. Das Mass der Unterstützung wird darüber entscheiden, ob wir als mutig und solidarisch in Erinnerung bleiben oder als heuchlerisch und feige. Es geht um unsere Position inmitten Europas und der Welt. Und vor den nächsten Generationen. Teile der Jugend sind derzeit ja damit beschäftigt, das Verhalten unserer Gross- und Urgrosseltern in der Weltgeschichte kritisch zu beurteilen.

Bald stehen wir selber zur Prüfung an. Stand jetzt würden wir hochkant durchfallen. Der Präsident der Aussenpolitischen Kommission hat sich in einem Radiointerview erneut so geäussert, als gäbe es Gründe für die Schonung des Aggressors. Die kryptischen Stellungnahmen der Exekutive zu den Sanktionen haben im In- und Ausland irritiert.

Gleichzeitig kämpfen in der Ukraine die Menschen um ihr Leben und die Demokratie. Hunderte Zivilisten sind bereits getötet worden und noch mehr Kämpfer auf beiden Seiten. Die gefangenen 200 russischen Soldaten sind zum Teil erst 19-jährig. Präsident Selenski wächst über sich hinaus und führt das Land mit Todesmut und Würde. Er und die ukrainische Bevölkerung sind die neue moralische Referenz in Europa. Übermenschliches wird geleistet. Selenski hat über Twitter unseren Support und jenen Griechenlands verdankt, anderen Ländern hat er ausdrücklich für substanzielle und strategische Hilfe Danke gesagt.

Dabei ist die Schweiz mit ihren Diplomaten, Wasserprojekten und dem IKRK noch als letztes Land auf beiden Seiten der bisherigen Konfliktlinie vertreten. Sie leistet einiges, das kaum kommuniziert wird. Die Schweiz muss ihr Engagement nun auf die ganze Ukraine ausweiten.

Unverstandene Diskretion

Die gut gemeinte helvetische Diskretion wird angesichts des brutalen Überfalls nicht überall verstanden. Ob sie fruchtet, erfahren wir in diesen Stunden. Bei Erfolg kann die Schweiz zur Konferenz nach Genf einladen. Dann wird sich auch die internationale Wahrnehmung wieder ändern.

Mit der Kombination von Vermittlung und erkennbarer Solidarität können wir ein hartes Urteil der Geschichte abwenden. Und unsere Position als Land des Völkerrechts und der Menschenrechte wieder herstellen. Als Hüterin der Genfer Konventionen dürfen wir nicht jene sein, die in der Wahrnehmung erst zu aktiver Solidarität angehalten werden müssen, sondern jene, die rasch und tatkräftig beistehen. Tatkräftig, weil Symbolik eher die hiesigen Befindlichkeiten bedient als den Menschen in der Ukraine nützt. Sie leiden und brauchen Konkretes: Geld, Grundversorgung, Schutzmaterial, Lazarette und ja: Mittel, um sich gegen die Eindringlinge wehren zu können.

Unsere Werte sind bombardiert worden

Putin hat für den Häuserkampf und zur Ergreifung der demokratisch gewählten Regierung tschetschenische Söldnermilizen angeheuert. Es ist der Moment, neben der Diplomatie unser mobiles Potenzial an Zivilschutz, Katastrophenhilfe, Spitälern und Logistik dorthin zu verfrachten, wo gerade der Kampf zwischen Barbarei und Demokratie ausgefochten wird. Es sind unsere Werte, die in der Ukraine bombardiert werden. Trotz aller Repression wird in 30 russischen Städten dagegen protestiert. Tausende sind verhaftet worden.

Liebes Bundesbern: Wir freuen uns auf diplomatische Erfolge. Auf volle Solidarität bei den Sanktionen. Und auf ein erkennbares Sonder-Engagement für die demokratische Ukraine.

Sodass die nächste Generation stolz auf uns sein kann. Und wir international (wieder) geachtet werden.