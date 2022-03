Kommentar Die SVP schäumt, die SVP irrt: Neutralität ist kein Maulkorb Warum die deutliche Kritik des Bundesrats am Überfall Putins auf die Ukraine die Neutralität nicht verletzt. Und warum es richtig ist, dass Menschenrechte und Völkerrecht endlich laut verteidigt werden. Stefan Bühler Drucken Teilen

Bundespräsident Ignazio Cassis am Samstag bei der Friedensdemo in Bern. Keystone

Neutralität heisst nicht Abwesenheit von Haltung. Das machte der Bundesrat am 20. November 1956 deutlich: Nach dem Einmarsch der Sowjets in Ungarn liess er die Fahnen am Bundeshaus auf Halbmast setzen.

Gerade erleben wir einen ähnlichen Moment: Nach Putins Angriff auf die Ukraine tritt Bundespräsident Ignazio Cassis an einer Friedenskundgebung auf. Bundesrätin Sommaruga mischt sich unter die Demonstrierenden.

Die SVP schäumt: Sie sieht die Neutralität verletzt. Die SVP irrt.

Wenn der Bundesrat die Sanktionen gegen den russischen Aggressor voll mitträgt, wenn er laut und deutlich sagt, dass der mörderische Überfall nicht zu dulden ist, dann erfüllt er einen Auftrag aus der Bundesverfassung. Dort heisst es in Artikel 54: Der Bund «trägt namentlich bei (...) zur Achtung der Menschenrechte und zur Förderung der Demokratie.» Gemäss der soeben erschienenen Broschüre des Bundes zur Neutralität bedeutet das: «Auch ein neutraler Staat hat das Recht zur politischen Stellungnahme und (...) kann sich einsetzen für seine Grundwerte wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte.»

Diese Haltung vertrat der Bundesrat in den letzten Jahrzehnten nur diskret: Kritik an Autokraten übte er, wenn überhaupt, meist hinter verschlossenen Türen. Dies wohl mehr aus Rücksicht auf die Wirtschaft als wegen der Neutralität. Höchste Zeit, dass sich das nun geändert hat.