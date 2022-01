Kommentar Kredite nur noch für nachhaltige Firmen: Mehr Chancen als Risiken für die AKB Die Aargauische Kantonalbank vergibt keine Kredite mehr für neue Atomkraftwerke, die Förderung fossiler Brennstoffe oder Gentechnik. Die neuen Vergabekriterien sind nicht politisch, sondern unternehmerisch motiviert – der Kommentar. Fabian Hägler Drucken Teilen

Der Hauptsitz der Aargauer Kantonalbank AKB an der Bahnhofstrasse in Aarau. Chris Iseli

Die Aargauische Kantonalbank ist nicht das erste Geldinstitut in der Schweiz, das bei der Vergabe von Krediten auf Nachhaltigkeit setzt. Dennoch ist die Entscheidung der AKB bemerkenswert, künftig auf die Finanzierung von neuen Atomkraftwerken, fossilen Energieträgern und Gentechnik zu verzichten.

In einem Kanton, wo drei Atomreaktoren stehen, wo das CO2-Gesetz und das Energiegesetz abgelehnt wurden und wo ein Verbot von Ölheizungen nicht mehrheitsfähig ist, ist ein solcher Schritt mit Risiken verbunden. Aber sind die verschärften Kriterien der AKB für die Kreditvergabe auch geschäftsschädigend und links-ideologisch, wie die SVP kritisiert?

Nein, das sind sie nicht, und es handelt sich dabei nicht um einen politischen, sondern um einen unternehmerischen Entscheid. Die AKB- Führung hat die gesellschaftliche Diskussion und die Entwicklung des Finanzmarktes analysiert und ist zum Schluss gekommen, dass die Bank ihre Kreditvergabe ändern muss. Dass dieser Schritt mehr Chancen als Risiken bringt, lässt sich leicht nachvollziehen.

Ein Blick an die Börsen genügt, wo in den letzten Jahren die Nachfrage nach grünen nachhaltigen Anlageprodukten stetig steigt. Wenn immer mehr Leute in Green Bonds oder Aktien von Solarfirmen investieren, ist das ein Trend. Diesen zu ignorieren, wäre unternehmerisch unklug, die nachhaltige Kreditvergabe ist hingegen zukunftsweisend.