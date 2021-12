Kommentar Die neue Taktik des Bundesrats: Mit dem Lockdown drohen, um 2G+ geradezu mild aussehen zu lassen Der Bundesrat fasst die 2G-Regel ins Auge – und zieht gar Schliessungen von Restaurants wieder in Betracht. Maja Briner Hören Drucken Teilen

Der Bundesrat will die 2G-Regel in der Schweiz bald einheitlich einführen und zieht sogar die 2G+-Alternative oder einen erneuten Lockdown in Betracht. Anthony Anex / KEYSTONE

Für Ungeimpfte dürfte es in der Schweiz bald noch ungemütlicher werden. Sie können wegen der 2G-Regel nicht mehr ins Restaurant, ins Fitnesscenter oder ins Kino. Und: Wer weder geimpft noch genesen ist, kann höchstens zu fünft Weihnachten feiern. All dies dürfte der Bundesrat beschliessen, falls die Konsultation der Vorschläge bei den Kantonen wie erwartet verläuft.

Es sind harte Eingriffe ins Privatleben. Insbesondere für Ungeimpfte würden sie den Alltag einschneidend verändern. Das ist insofern konsequent, als Ungeimpfte ein deutlich höheres Risiko haben, im Falle einer Infektion schwer zu erkranken. Und selber das Virus eher weitergeben als Geimpfte.

Eine zweite Variante des Bundesrats sieht noch schärfere Massnahmen vor. Selbst Schliessungen von Restaurants stehen wieder zur Diskussion. Daneben erscheint der erste Vorschlag, jener mit der Ausweitung von 2G, als geradezu mild – eine raffinierte Strategie des Bundesrats.

Alles in allem sind das trübe Aussichten. Nur: Viel Spielraum hat der Bundesrat nicht mehr. Wenn das Virus weiterhin so grassiert, die Hospitalisationen steigen und steigen, muss er handeln. Sonst ist die Überlastung der Spitäler nur eine Frage der Zeit. Die wissenschaftliche Taskforce hat schon vor zweieinhalb Wochen davor gewarnt. Doch die Politik zögerte lange. Der Bundesrat lieferte sich zuerst ein regelrechtes Verantwortungs-Pingpong mit den Kantonen, dann überraschte er sie mit der freiwilligen 2G-Option für Veranstalter. Die Folge: Ein föderales Wirrwarr.

Und nun also, als angedachter nächster Schritt, die 2G-Regel mit Maskenpflicht. Eine Massnahme, von der es noch vor einem Monat hiess, sie werde wohl nicht nötig werden (Berset) und würde von der Bevölkerung vermutlich nicht akzeptiert (Keller-Sutter).

Klüger werden ist erlaubt, gar erwünscht – gerade in dieser Pandemie. Doch ein Hin und Her wie in den letzten Wochen schürt Unsicherheit und Unmut – und das ist Gift, gerade bei so heiklen Massnahmen wie der 2G-Regel. Daher ist es zu begrüssen, dass der Bundesrat jetzt sagt, welche nächsten Schritte er ins Auge fasst. Immerhin wissen wir nun, was auf uns zukommen könnte.