U20-Kolumne Worte statt Taten Kantischülerin Lena Setz über die Schwierigkeit sich für oder gegen eine Flugreise zu entscheiden.

Lena Setz, Schülerin Kantonsschule Willisau. PD

«Ohne zu fliegen, kommt bei mir kein richtiges Urlaubs­gefühl auf.» Diesen Satz schnappte ich letztens auf, als wir mit der Klasse über die bevorstehende Maturareise diskutierten. Die Frage, wie wir anreisen, war somit geklärt. Natürlich mit dem Flugzeug – es soll schliesslich auch Urlaubsstimmung aufkommen.

Schon lange nicht mehr habe ich mich so über eine Aussage aufgeregt. Doch gesagt habe ich nicht viel, ich will nämlich nicht als «Greta» bezeichnet werden.

In den folgenden Tagen trieben mich meine Gedanken in den Wahnsinn. Ich persönlich habe mich dazu entschieden, meinen Flugkonsum auf ein Minimum zu reduzieren.

Doch trotzdem will ich nicht zu Hause bleiben, diese Reise ist schliesslich die Belohnung für die letzten Jahre.

Eine andere Anreisemöglichkeit nach Kroatien ist jedoch für mich als Einzelperson sehr umständlich. Ein richtiges Dilemma!

Warum sagt man in solchen Situationen nichts? Die grösste Hürde für mich sind wohl die Kommentare der anderen. Ich befürchte, dass ich nicht ernst genommen und belächelt werde.

Ich will schliesslich auch dazugehören und eine schöne Zeit mit meinen Freundinnen und Freunden verbringen, aber gleichzeitig will ich nicht widersprüchlich handeln.

Auch wenn dies nicht die erste Situation war, in der es mir so erging, habe ich noch keine Lösung für dieses Dilemma gefunden. Ich versuche, einen Zwischenweg zu gehen: Manchmal gehe ich meinen eigenen Weg und manchmal gebe ich einfach nach.

Ich glaube, was es mir deutlich erleichtern würde, wäre,

wenn mein Umfeld mehr Verständnis hätte. Durch konstruktive Diskussionen könnte man gemeinsam nach Kompromissen suchen und schlussendlich wären alle Anwesenden zufrieden mit der Situation.