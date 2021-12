salzkorn Wer in Nordkorea einen Scherz riskiert, muss ins Gefängnis Der ehemalige stalinistische Diktator Kim Jong Il ist seit zehn Jahren tot. Die nordkoreanische Regierung hat deshalb während der Gedenfeiern ein elftägiges Lachverbot erlassen.

Viel zu lachen gibt es in Nordkorea seit Jahrzehnten nicht mehr. Nun wird die Lage in der stalinistischen Diktatur noch ernster. Um den zehnten Todestag des ehemaligen Diktators Kim Jong Il würdig zu feiern, verhängte die nordkoreanische Regierung kurzerhand ein elftägiges Lachverbot. Wer einen Scherz riskiert oder einen Lachanfall kriegt, dem droht eine Haftstrafe.

Seit Corona wissen wir, dass längst nicht nur Staaten wie Nordkorea Diktaturen sind. Man denke nur an die Maskenpflicht, mit der uns der Bundesrat knechtet. Darum gibt es keinen Grund, mit dem Finger auf Pjöngjang zu zeigen.

Ein Geheimplan für ähnliche Massnahmen bei uns liegt längst in der Schublade: So will das BAG bald alle Schweizer per Gesetz verpflichten, einen Kuchen zu backen mit einem Coronavirus-Modell als Zuckerguss obendrauf. Denn unser Impfführer feiert schon am 9. April einen runden Geburtstag. Wer vergisst, die 50 Kerzen anzuzünden und Alain einen «bonne anniversaire» zu wünschen, muss seine nächsten Ferien in Nordkorea verbringen.