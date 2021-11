Salzkorn Wenn die Uhr auf stur schaltet

Auch wer es sehr gemächlich nimmt, dürfte es inzwischen geschafft haben: Die Sommerzeit erneut auf die Winterzeit umzustellen. Früher galt es, alle Wecker und Armbanduhren zusammenzusuchen. Einzeln wurden die Zeiger per Hand zurückgedreht. Ganz zum Schluss war dann noch die Wanduhr dran.

Heute gibt es digitale Uhren im Überfluss. Vom Kühlschrank bis zum Kugelschreiber – in welche Gegenstände hat es die Technologie noch nicht geschafft? Doch immerhin regelt sie alles unsichtbar. Der Rechner zupft sich die korrekte Zeit aus dem Internet und passt sie unbemerkt an. Wären da nicht diese Problemuhren. Sogar Wochen später blinken sie uns fröhlich mit der falschen Uhrzeit an. Von automatischer Anpassung keine Spur. Und die korrekten Einstellungen sind nur in einem verwirrenden Softwaremenu zu finden.



Aber eigentlich sind diese Problemuhren kleine Rebellen, die uns frech den Spiegel vorhalten: Ihr Menschen seid total verrückt. Jedes Jahr glaubt ihr aufs Neue, die Zeit nach Belieben vor- oder zurückdrehen zu können.