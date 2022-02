Salzkorn SRF-Moderatoren zeigen sich künftig oben ohne Die beiden «10vor10»-Moderatoren Arthur Honegger und Urs Gredig wollen modische Vorreiter sein und geben sich obenherum neuerdings betont locker. Ob das gut kommt?

Künftig oben ohne. So wollen sie nun daherkommen. So wollen sie sich nun den Schweizerinnen und Schweizern vor dem Bildschirm präsentieren. Die SRF-Moderatoren Arthur Honegger und Urs Gredig geben sich in den Newssendungen von «10vor10» seit gut einem Monat betont locker. Weg mit dem klassischen Stil, her mit der Moderne. Tschüss Krawatte, hallo nackter Hals!

Ein TV-Moderator ohne Schlips, kommt das gut? Die Meinungen darüber gehen auseinander. Und wie sehen das jene, die vom Fach sind? Der deutsche Modeschöpfer Karl Lagerfeld pflegte zu sagen: Wer Trainerhosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Bei den Herren Honegger und Gredig würde eine solche Assoziation aber zu weit gehen.

Stellt sich nun die Frage, wieso Mann überhaupt auf ein Accessoire verzichtet? Wieso nicht einen Trend setzen und aus einem Tie-Day, einen Fly-Day machen? Also statt mit Krawatte, lieber mit einer Fliege ins TV-Studio. Fernseh-Politologen wie Claude Longchamp, der jahrzehntelang nur mit Fliege auftrat, machten es vor.