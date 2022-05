SALZKORN Pinselstriche mit besonderem Charme

Auch der Kunstmarkt erwacht aus der Pandemiestarre. Auktionshäuser erwarten an den Frühjahrsversteigerungen Rekorderlöse. Bis zu 200 Millionen Dollar – für ein einzelnes Bild versteht sich – sind möglich. Inzwischen erzielen sogar rein elektronisch geschaffene, virtuelle Bilder Höchstpreise, alles abgesichert mit digitalen Zertifikaten und Gütesiegeln.

Allerdings haben physische Kunstwerke nach wie vor einen besonderen Charme. Wir können auch heute noch exakt dieselben Farben und Pinselstriche wahrnehmen, die ein Maler in einer lauen Sommernacht vor 200 Jahren auf die Leinwand brachte. Oder wir blättern in den Seiten eines abgegriffenen Buchs, das einst vor einem Bibliotheksbrand gerettet wurde.

Sogar kleine Schätze vom eigenen Dachboden steigen so im Wert, wenn der Handel das Interesse an ihnen entdeckt. Die Kunst ist es zu warten, bis es soweit ist. Die noch grössere Kunst ist es freilich, sich unabhängig vom aktuellen Preis an ihrer Geschichte und Schönheit zu erfreuen.