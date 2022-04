SALZKORN Jetzt werden alle Sinne gefordert

Knackig geformt, im raffinierten Zusammenspiel mit ganz verschiedenen Texturen. Erklärt hier eine Architektin oder ein Architekt gerade das neuste Prestigeprojekt? Oder ist es die Dessertkreation eines Fünf-Sterne-Kochs, welche den Gaumen auf höchstem Niveau kitzeln soll? Nicht ganz. Es handelt sich um einen gewöhnlichen Müsliriegel aus dem Supermarkt, der auf der Verpackung vollmundig angepriesen wird.

Offensichtlich wird es immer wichtiger, die körperlichen Sinne herauszufordern. Selbstverständlich auch bei Möbeln oder der Inneneinrichtung: Ausgeklügelte Struktur- und Farbwechsel sollen Augen und Tastsinn ansprechen.

Wirklich neu ist das nicht, die Betonung dieses Umstandes aber schon. Gerade so, als müssten wir uns versichern, dass wir doch nicht in einer rein virtuellen Welt leben. Deshalb hier ein Geheimtipp: Lassen Sie sich von einem einzigartigen Licht- und Schattenspiel bezaubern, geniessen Sie das Nebeneinander harter, holzartiger Oberflächen und weicher Formen. Kurz gesagt: Gehen Sie einmal wieder in den Wald.