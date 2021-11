salzkorn Gegen Corona wirkt nur das Entwurmungsmittel Prinz Charles ist nach Jordanien gereist. Nun kehrt er mit 60 Liter Weihwasser aus dem heiligen Fluss Jordan zurück.

Prinz Charles befindet sich derzeit in Jordanien – auf besonderer Mission. Wie «Bild» am Mittwoch berichtete, wird der britische Thronfolger 60 Liter Wasser im Gepäck haben, wenn er am Wochenende nach London zurückfliegt.

Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum ein Brite Dutzende Flaschen Wasser aus dem Ausland mitbringt, wenn er in der regenreichen Heimat mehr als genug davon hat. Doch das Wasser von Charles ist nicht irgendeins. Es stammt aus dem heiligen Fluss Jordan und soll für royale Zeremonien wie Taufen gebraucht werden.

Das britische Königshaus kann den göttlichen Segen sicher gut brauchen. Und solange Prinz Charles das Jordan-Wasser nicht trinkt, um gegen Corona immun zu sein, ist alles gut. Dafür gibt es bekanntlich bessere Mittel wie aktuell die Entwurmungskur Ivermectin. Oder Desinfektionsmittel aller Art, die man sich in die Vene spritzt. Was, es sind schon Leute über den Jordan gegangen, die solche Wundermittel gegen Corona verwendet haben? Nur Gerüchte verblendeter Impfbefürworter!